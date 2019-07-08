Gündem Gaziye büyük ayıp
ANTALYA

Gazi’ye büyük ayıp

İki kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, Antalya’da asker olmadığı gerekçesiyle sosyal tesise alınmadı. Karara tepki gösteren Ay, “Görevde omuz omuzayız dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay
İki kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay

2012’de Şırnak’taki çıkan çatışmada ardından da FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaralanıp ikinci kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, dinlenmek için gittiği askeri sosyal tesisin kapısından, askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Antalya’daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevini sürdüren Erol Ay, 15 gün önce eşiyle birlikte denize girmek ve dinlenmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesis’e giderek giriş yapmak istedi.

Tesis girişindeki görevli, Ay’dan giriş için kimlik istedi. Gazilik kartını gösteren Ay’dan ısrarla personel kartını isteyen görevli, askeri personel haricinde tesise kimseyi alamayacağını söyledi.

BÖYLE YAPILMAMALIYDI

Daha önceleri birkaç kez gittiğini ve girişte hiçbir sorun yaşamadığını belirten Ay, “Sınırda omuz omuza çalışırken asker- polis ayrımı yapmaksızın görevimizi yapıyoruz. Sosyal tesislerden faydalanmaya gelince bu ayrımcılık neden?” diye konuştu.

Ayrım Duvarı zulmü
DÜNYA
Ayrım Duvarı zulmü
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.