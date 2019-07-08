Gazi’ye büyük ayıp

İki kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay

2012’de Şırnak’taki çıkan çatışmada ardından da FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaralanıp ikinci kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, dinlenmek için gittiği askeri sosyal tesisin kapısından, askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Antalya’daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevini sürdüren Erol Ay, 15 gün önce eşiyle birlikte denize girmek ve dinlenmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesis’e giderek giriş yapmak istedi.

Tesis girişindeki görevli, Ay’dan giriş için kimlik istedi. Gazilik kartını gösteren Ay’dan ısrarla personel kartını isteyen görevli, askeri personel haricinde tesise kimseyi alamayacağını söyledi.

BÖYLE YAPILMAMALIYDI

Daha önceleri birkaç kez gittiğini ve girişte hiçbir sorun yaşamadığını belirten Ay, “Sınırda omuz omuza çalışırken asker- polis ayrımı yapmaksızın görevimizi yapıyoruz. Sosyal tesislerden faydalanmaya gelince bu ayrımcılık neden?” diye konuştu.