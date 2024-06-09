Gazze için aksiyon vakti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 8 aydır Gazze'de gözlerinin önünde gerçekleşen gelişmelerin normların ve değerlerin erozyonunu gösterdiğini ifade etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu. "Bugün D-8 ülkeleri Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye olarak İstanbul'dan Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz" ifadelerini kullanan Fidan şöyle devam etti: "Şu anda bugünden itibaren Gazze'nin ümide ve desteğe ihtiyacı var ama bütün bunlardan öte aksiyona ihtiyacı var. Bu savaş İsrail-Filistin savaşı değil küresel demokrasiye bir meydan okuma."





ÖFKEYİ TETİKLİYOR

Gelişen 8 Ülke (D-8) olarak İstanbul'dan Filistin'e desteklerini en güçlü şekilde duyurduklarını belirten Fidan, "İsrail kıyımının devam etmesi, toplumsal gerilimi ve halkların öfkesini tetikliyor. Uluslararası sistem, bir çözüm getiremediği sürece aslında İslam dünyası olarak bu probleme sahip çıkmak ve kalıcı bir çözümün liderliğini yapmak bize düşüyor." değerlendirmesinde bulundu. Fidan, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde birbiri ardına suçlar işlediğine işaret ederek, "Gazze'deki bu durum, insanlık için bir utanç" dedi.





Netanyahu ateşle oynuyor

Fidan, Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması ve Gazzelilere insani yardımların ulaştırılması için ellerindeki tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, "İsrail işgalinin durdurulması ve iki devletli çözüm için var gücümüzle çalışacağız. Fundamentalist (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti, ateşle oynamaya devam ediyor. Netanyahu, kendi halkı dahil, bölgedeki herkesin geleceğini tehlikeye atmaktan çekinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.



