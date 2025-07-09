Gazze için boykot market: Her alışveriş bir yardım

Gazze’de devam eden soykırım nedeniyle İsrail ürünlerine boykot devam ederken, Diriliş 99 Gazze oluşumu kâr amacı gütmeyen ilk boykot marketi 11 Temmuz Cuma günü Bursa Mudanya’da açıyor. Sadece tüketim değil, bilinçli tüketim, helal kazanç ve zulme karşı ekonomik duruşu simgelediklerini söyleyen Platform Başkanı Furkan Gürkan Özkan, “Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki halklara destek olmak için boykot edilen markaların yerine, yerli ve İslami hassasiyetlere uygun ürünler yer alacak. Her alışveriş bir yardıma dönüşecek. Bebek katili siyonist yapılara ekonomik destek sağlamamak, helal, adil ve insani ticareti yeniden inşa etmek için bu adımı attık. Marketin net karının yüzde 90’ı Gazze başta olmak üzere mazlumlara aktarılacak" dedi.

Ümmetin manevi dirilişi için

Temel amaçlarının İsrail’in işlediği zulme karşı ve Filistin halkının yanında durmak olduğunu vurgulayan Özkan, “Özellikle Gazze'ye yönelik desteğimizi somut adımlarla göstermek istiyoruz. Bu bağlamda hayata geçireceğimiz boykot market projesi, ticareti birincil hedef olarak görmeyen, aksine elde edilecek geliri ümmetin manevi dirilişi ve Gazze başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek projelerinde kullanmayı amaçlayan bir anlayışla şekillenmektedir” şeklinde konuştu. Bursa’daki ilk şubenin ardından, İstanbul’da Fatih ve Üsküdar, ardından Türkiye genelinde 81 il ve 56 İslam ülkesinde şubelerin açılması planlanıyor.

Her tüketim bir direniş

Gazze Boykot Market, alışverişte şeffaflığı bir ilke haline getirdi. Her ürün için yalnızca yüzde 19 brüt kâr marjı uygulanacak, maliyetler düşüldüğünde bu oran yaklaşık yüzde 4 seviyesinde olacak. Marketin en dikkat çekici uygulamalarından biri de tüm ürün faturalarının anında internet sitesinde yayımlanması ve raf etiketlerine yerleştirilecek kare kodlarla bu faturaların tüketici tarafından görülebilmesi olacak. “Büyük marketler bazı ürünlerde yüzde 100’e varan kâr uygularken, biz şeffaflıkla geliyoruz” diyen Özkan, bu sistemle halkın yıllık ortalama 25 bin TL’ye kadar tasarruf edeceğini belirtti.

Marketin kârı sosyal projelere gidecek

Gazze Boykot Marketleri, Siyonist destekli ürünler yerine yerli ve İslami hassasiyetlere uygun ürünlerin satılacağı bir nokta olacak. Bir diriliş sembolü olarak öne çıkan bu market modeli yalnızca ekonomik bir boykotla sınırlı değil. Marketin elde ettiği gelir Gazze başta olmak üzere 99 farklı manevi ve sosyal projeye aktarılacak. Bunlar arasında, Bursa’da açılacak 4 katlı medresede 7/24 Kur’an-ı Kerîm okunması, 81 ilde yatılı hafızlık kurslarının kurulması, yetim çocuklara ücretsiz yaşam alanları, sokakta yaşayan bireyler için rehabilitasyon merkezleri, ücretsiz Kur’an dağıtımı için matbaa kurulumu gibi birçok proje yer alıyor.







