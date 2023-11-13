Gazze için el ele

Filistin İnisiyatifi Platformu, İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek ve Gazze’ye destek vermek amacıyla dün İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte “El Ele Gazze Şeridi” eylemi düzenledi. Eş zamanlı olarak saat 15.00’te başlayan eylemlerde onbinlerce kişi kilometrelerce uzunlukta insan zinciri oluşturdu. İstanbul’daki insan zinciri Edirnekapı’dan Sultanahmet’e uzandı. Yaklaşık 5 kilometrelik güzergah, Gazze’deki katliama dikkat çekmek için el ele tutuşan insanlarla dolup taştı. Başkent’teki insan zinciri, Ulus’taki Melike Hatun Camii’nin avlusundan başladı. Kocaeli’de bir araya gelen katılımcılar, Fevziye Camii’nden Mobesko Köprüsü’ne kadar uzanan 7 kilometrelik güzergahta insan zinciri oluşturdu. Konya’da Mevlana Meydanı’ndan Necmettin Erbakan Üniversitesi önüne kadar 3 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. Gaziantep’teki insan zinciri ise Çınarlı Camii’nden başladı.

NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN

Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine dövizler taşıyan kalabalık gruplar İsrail’in zulmünü lanetledi. Eylemlerde “Baby killer İsrail”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Çocuk katliamını durdurun”, “Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil” yazılı dövizler dikkat çekti. İsrail’e tepki ve Filistin’e destek sloganları atan gruplar, ulusal ve uluslararası kamuoyuna yaşananlara karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı. El ele eylemleri, Kur’an-ı Kerim okunup saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Yusuf Kaplan.

TARİH YENİDEN YAZILACAK

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, İstanbul’daki eylemde yaptığı basın açıklamasında, Filistin meselesinin sadece Filistin’in meselesi olmadığını belirterek, tarihinin en kanlı dönemlerinden birisini yaşayan Filistin’in, insanlığı, masumiyeti, hakikati ve direnişi temsil ettiğini kaydetti. Bu katliamları yapanların tarihin karanlık çöplüğüne gömüleceğini ifade eden Kaplan, “O çocukları, anneleri, o kimsesiz, tertemiz melekleri katleden insan olamaz. Kesinlikle şundan emin olabilirsiniz. Tarih bundan sonra yeniden yazılacak. Gazze soykırımı, insanlığın geleceği açısından milat olacak. İnsanlık bu vahşete ‘Dur’ diyecek. Nitekim görüyorsunuz, insanlığı ayağa kaldırdı. Gazze’deki katliama bütün insanlık isyan etti, başkaldırdı. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Katil İsrail’i durduramadığınız sürece insanlığınızı haysiyetinizi koruyamazsınız” dedi.

Bu zulmü halkların sesi durduracak

İstanbul’daki eyleme katılan Emine Delibaş, Gazzelilerin yaşadığı acıları kalplerinde hissettiklerini söyledi. Delibaş, “Bu zulüm yüreğimizi dağladı. Onların yaşadıklarını gördükçe utancımızdan çocuklarımıza sarılamıyoruz. Canımız ve kalbimiz çok yanıyor. Karınca misali safımızı belli edip eylemlere katılıyoruz. Şu an Gazze’ye konvoy düzenlense binlerce kişi katılır” dedi. Meral Akyıldız ise Gazze’deki zulmü dünya genelinde yapılan eylemlerin durduracağını vurguladı: “Dünya genelindeki eylemleri gördüğümde mutlu oluyorum. Kitlesel olarak zulme karşı çıkan binlerce insan var. Bu zulmü halkların sesi durduracak. Öyle güçlü eylem ve boykotlar yapılıyor ki liderler ona göre şekil alıyor. Eylemler çok kuvvetli ses getiriyor. Halklar dünyanın her köşesinde bu soykırıma karşı çıkıyor. Biz de Türkiye halkları olarak bu zulme eylemlerimizle cevap veriyoruz. Zulüm bitene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”

Hiçbiri ölmesin oyun oynasın

Küçükler, İsrail’in katlettiği Gazzeli akranları için yürüdü. YediHilal Derneği öncülüğünde Trabzon ve Diyarbakır’da “Büyük Adımlar Filistin Çocuk Yürüyüşü” düzenlendi. Diyarbakır’da merkez Yenişehir’deki Selahaddin Eyyübi Külliyesi bahçesi, Trabzon’da ise İskenderpaşa Camii önünde toplanan çocuklar ebeveynleri eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları açıp “Biz büyüdükçe Kudüs özgürleşecek” ve “Kötülüğe karşı büyük adımlar” yazılı pankartlarla yürüdü. Çocuklar sık sık “Gazzeli çocuklar oyun oynasın” sloganı attı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okuyan çocuklar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.







