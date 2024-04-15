Gazze için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram haftası boyunca yoğun diplomasi trafiği yürüttü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin başlıca gündem maddesi ise Gazze oldu. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti, Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin ele alınmasının ardından, Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov oldu.





GAYRETLERİ ARTIRMAYA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.





KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü diğer liderler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud oldu. Erdoğan liderlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.





NE OLURSA OLSUN FiLiSTiN’iN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Ne olursa olsun, İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail bu zulmün bedelini elbet ödeyecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.



