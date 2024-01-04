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Gazze kasabı Netanyahu'yu The Economist de sattı: Onu kovmanın zamanı geldi

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Gazze kasabı Netanyahu'nun yönetimindeki terör devleti İsrail'in, imza attığı hatalarla kendi güvenliğini baltaladığını yazdı. Yayınlanan analizde Netanyahu'nun savaşı eline yüzüne bulaştırdığı ifade edilerek "Onu kovmanın zamanı geldi" denildi.

15:00 - 4/01/2024 Perşembe
Diğer
Netanyahu
Netanyahu
Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Gazze kasabı
Binyamin Netanyahu,
uluslararası ve İsrail muhalefetinden gelen baskılarla karşı karşıya.

Gazze'deki katliamlarını giderek artıran siyonist yönetime artık en güçlü destekçileri bile destek vermekten teker teker vazgeçiyor.


İngiliz
The Economist
dergisi de bu çağrılara destek vererek Netanyahu'nun istifasını talep edenler arasına katıldı.

Derginin yayımladığı analize göre, Netanyahu'nun yönetimindeki İsrail'in bölgesel ve küresel düzeyde hatalar yapması, ülkenin güvenliği açısından endişe meydana getiriyor. Analizde, İsrail'in yeni bir liderlik yapısına ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği ifade edildi.



'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin tartışmalı yargı reformu kapsamında geçen yıl mart ayında kabul edilen başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi. Karara ilişkin Netanyahu cephesinden ilk tepki de geldi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin, “Askerlerimiz bütün anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak her cephede savaşırken, Yüksek Mahkeme hakimlerinin bu şekilde davranması oldukça üzücü.” ifadesini kullandı. İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 15'inin, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koymuştu.



Orta Doğu'daki gerginliklere odaklanan analizde, özellikle Gazze'deki sivil katliamın yanı sıra bölgedeki diğer çatışmaların derinleştiği belirtildi. Gazze'de savaş mağduru 2 milyon sivilin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, Husilerin kargo gemilerine saldırılarının dünya ticaretini tehdit ettiği bildirildi. Netanyahu'nun liderliği altındaki İsrail'in Kuzey bölgesindeki gerginliğin, Lübnan'daki suikast olayı ve İran'daki patlama gibi olaylarla birleşerek bölgede genel istikrarsızlığı artırdığı vurgulandı.



Netanyahu'nun istifasının, bölgedeki çatışma dinamiklerini değiştirebilecek önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.


İsrail ve Hizbullah arasında olası bir savaş ihtimaline dair yapılan analizde şu noktalar öne çıkıyor:


İki şey net: 7 Ekim saldırıları, Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyor. Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail, kendi güvenliğini baltalayan hatalar yapıyor.

"Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor"


Öte yandan Netanyahu'nun, ülke içindeki popülaritesinin her geçen gün gerilediğine dikkat çekilerek şöyle denildi:


İsrail Yüksek Mahkemesi, onun tartışmalı yargı reformunu iptal etti. (Netanyahu) İsrail'in iyiliği için gitmesi gerekiyor.

7 Ekim travması dikkate alındığında halefi güvenlik konusunda yumuşak davranmayacaktır.

Daha akıllı bir İsrailli lider, Gazze'deki kıtlığın ve oradaki işgalin yanı sıra, Amerikan desteğinin aşınmasının İsrail'i daha güvenli hale getirmeyeceğini görebilir.

#Netanyahu
#Gazze
#İsrail
#The Economist
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