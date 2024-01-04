Gazze kasabı Netanyahu'yu The Economist de sattı: Onu kovmanın zamanı geldi

Gazze'deki katliamlarını giderek artıran siyonist yönetime artık en güçlü destekçileri bile destek vermekten teker teker vazgeçiyor.
Derginin yayımladığı analize göre, Netanyahu'nun yönetimindeki İsrail'in bölgesel ve küresel düzeyde hatalar yapması, ülkenin güvenliği açısından endişe meydana getiriyor. Analizde, İsrail'in yeni bir liderlik yapısına ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği ifade edildi.
Orta Doğu'daki gerginliklere odaklanan analizde, özellikle Gazze'deki sivil katliamın yanı sıra bölgedeki diğer çatışmaların derinleştiği belirtildi. Gazze'de savaş mağduru 2 milyon sivilin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, Husilerin kargo gemilerine saldırılarının dünya ticaretini tehdit ettiği bildirildi. Netanyahu'nun liderliği altındaki İsrail'in Kuzey bölgesindeki gerginliğin, Lübnan'daki suikast olayı ve İran'daki patlama gibi olaylarla birleşerek bölgede genel istikrarsızlığı artırdığı vurgulandı.
Netanyahu'nun istifasının, bölgedeki çatışma dinamiklerini değiştirebilecek önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.
İsrail ve Hizbullah arasında olası bir savaş ihtimaline dair yapılan analizde şu noktalar öne çıkıyor:
"Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor"
Öte yandan Netanyahu'nun, ülke içindeki popülaritesinin her geçen gün gerilediğine dikkat çekilerek şöyle denildi: