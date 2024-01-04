Gazze kasabı Netanyahu'yu The Economist de sattı: Onu kovmanın zamanı geldi

ABD’nin dış politikasına yön veren düşünce kuruluşunun raporlarında Türkiye’nin hizaya getirilmesi gerekir diye yazmışlardı. Bunun için de siyasi, ekonomik hatta darbeye varacak kadar çeşitli yöntemler sıralamışlardı. Hepsini denediler, tutmadı. Bir de demokratik usullerle mevcut iktidarı devirmek şeklinde bir yöntem belirlemişler ki bugünlerde kimi küresel sermayenin sözcülüğünü yapan basın ve medya kuruluşları, kimi de bunların yurt içi temsilcileri sırasıyla her gün biri açıklama yapıyor.