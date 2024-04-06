Gazze’de bilanço artıyor: Can kaybı 33 bin 137’ye yükseldi

İşgalci İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne atılan 70 bin tondan fazla füze ve bombadan 6 binden fazlasının patlamadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar patlamamış mühimmatın başta çocuklar olmak üzere siviller için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Patlamamış bombaların hareket özgürlüğünü kısıtladığı ve yardımların dağıtımına mani olduğu bildiriliyor.