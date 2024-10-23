Gazze’de etnik temizlik zirvesi

Bir seneyi aşkın süredir işgalci İsrail ordusu Gazze’deki soykırımını ve işgalini sürdürürken, Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimci teröristlerin liderleri ve aşırı sağcı siyasetçiler, “Gazze’ye dönüş, yerleşmeye hazırlık” isimli skandal bir konferans düzenledi. Yahudi yerleşimci teröristlerin lideri Daniella Weiss, iktidardaki Likud Partisi’nin vekilleri, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazael Smotrich’in katıldığı toplantı, Gazze’den 5 km uzaklıktaki Beeri yerleşimi yakınlarında düzenlendi. Yahudi dini bayramı Sukkot (Çardaklar) geleneği için çok sayıda çardak kurulan toplantıda söz alan konuşmacılar, “Büyük İsrail hayali” ile birçok ülkeyi işgal etme hayallerini paylaştı.





700 AİLE YERLEŞİME HAZIR

“Gazze Kasabı” Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, “Tüm İsraillileri davet ediyorum” diyerek duyurduğu etkinlikte, silahlı yerleşimciler, çocukları da kullanarak Gazze’de açılacak yerleşimler için para topladı. Konferansta konuşan Weiss, binlerce yerleşimcinin Gazze'ye taşınmaya hazır olduğunu ve 7 Ekim’in sonucu olarak Filistinlilerin orada bulunma hakkını kaybettiğini söyledi. Filistinlilerin bölgeden "kaybolacağını" ve 700 ailenin Gazze’ye taşınmaya hazır olduğunu söyleyen Weiss, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi çağrısında bulundu.





GAZZE’DE MASUM İNSAN YOK

Weiss’ten sonra söz alan Ben-Gvir, “Biz toprağın sahibiyiz. Filistinliler gönüllü olarak göç etmeli” dedi. İsrail’in kalıcı olarak Gazze’ye dönmesi gerektiğini belirten ırkçı Bakan, üstü kapalı etnik temizlik çağrısı yaptı. Sonrasında söz alan Likud Milletvekili Tally Gotliv, "İsrail topraklarının tamamını işgal etmemiz gerekiyor. Gazze'de masum insan yok. Kuzeyi terk etmeyi reddeden herkes iş birlikçidir" dedi.





FİLİSTİN DİYE BİR HALK YOK (!)

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise, "Yerleşim olmadan güvenlik olmaz. Yerleşeceğiz ve Gazze'yi geliştireceğiz çünkü bu bizim toprağımız" dedi. Likud Milletvekili Osher Shekalim ise, "İsrail toprağının sadece İsrail halkına ait olduğunu" ileri sürerek "Filistin diye bir halkın olmadığını" savundu. "İsrail'in toprakları aslında bugün İsrail ve Ürdün diye bilinen yerdeydi” diyen Shekalim, “Ama uluslararası anlaşmaları gereği toprakları bölmek gerekti. Sonra Ürdün ortaya çıktı. Bugün Batı Şeria, Golan ve Gazze hepsi İsrail" sözlerini sarf etti.





Beyt Lahya’yı boşaltma planı

İsrail, 17 gündür yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde tahliye kararı duyurdu. Burada bulunan binlerce Filistinliyi silah zoruyla göçe zorlayan işgalci güç, Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Salahaddin Caddesi yolunun güvenli olduğunu iddia ederek, sığınmacıların bu caddeden geçerek güney bölgelere ilerlemesini istedi. Diğer yandan Göçe zorlanan siviller, kuzeydeki Filistinlileri göç ettirmeyi hedefleyen İsrail'in "tehcir" planlarını boşa çıkarmak için güneye gitmek yerine yine kuzeydeki Gazze kentine doğru yola çıktı.











