Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesine DSÖ'den tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, merkezi ABD'de bulunan WCK'nin çalışanlarının öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ghebreyesus, WCK'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineledi.
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.