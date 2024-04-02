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Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesine DSÖ'den tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

13:49 - 2/04/2024 Salı
AA
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, merkezi ABD'de bulunan WCK'nin çalışanlarının öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.


"Ateşkes tesis edilene kadar daha kaç hayat kaybedilecek? Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz"
ifadelerini kullanan Ghebreyesus, güvenliği sağlamanın, hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için temel gereklilik olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, WCK'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineledi.


İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.




#DSÖ
#gazze
#insani yardım
#World Central Kitchen-WCK
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