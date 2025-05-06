Gazze'deki işgalini genişletme kararı alan İsrail'e Türkiye'den tepki: Yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki işgalini genişletme kararı alan İsrail'e tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi. Binyamin Netanyahu hükümetinin işgali genişletme kararının yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü olduğu belirtilerek, uluslararası topluma İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yönünde çağrıda bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür" açıklamasında bulundu.
Uluslararası topluma çağrı
Bakanlıktan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür. Uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.