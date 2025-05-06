BM'den İsrail'e Gazze tepkisi: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur

"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesine uzantı olarak, orduya kalan binaların dümdüz edilmesi talimatı verildiğine ilişkin haberler var. Bu durumda Gazze halkının yaşayacağı yer kalmayacak. Sizce bu zorla yerinden etme tanımına girer mi? BM Genel Sekreteri'nin bu duruma tepkisi ne olur ve bunu savaş suçu olarak tanımlar mı?"