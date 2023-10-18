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Gazze'deki İsrail vahşetinin kurbanları için 81 ilde selalar okundu

Gazze'de terör devleti İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybeden siviller için 81 ildeki camilerde selalar okundu.

Lokman Özdemir
12:04 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze-Ayasofya

Gazze-Ayasofya

Terör devleti İsrail, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurdu. Gerçekleşen katliamda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Tüm camilerde selalar okundu

İşgalcilerin Gazze Şeridi'nde içinde sivillerin olduğu hastaneyi vurarak yüzlerce Gazzeliyi katlettiği vahşi saldırıyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün bütün camilerde selaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

Gazze'de terör devleti İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybeden siviller için 81 ildeki camilerde selalar okunmaya başladı.


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Gazze
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#İsrail
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