Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze
7 Ekim sabahı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı güçler sabah saatlerinde işgalci İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı.
Operasyonun ilk anlarında büyük bir şok yaşayan işgalci İsrail, çok geçmeden sivil bombardımanına başladı.
Siyonist rejimin Gazze'de hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda sivil can verdi.
Gazze'deki felaket uydu görüntülerinde
Gazze şeridinde yoğun olarak yaşanan saldırılar sonrasında uydu görüntüleri ortaya çıktı.
İşgalci İsrail'in saldırıları sonrasında ağır yıkımın yaşandığı Gazze havadan görüntülendi.