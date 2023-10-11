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Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Yıllardır işgalci İsrail'in ablukası altında olan Gazze son saldırılarla birlikte adeta yerle bir oldu. Bölgedeki yıkımın boyutu uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.

Lokman Özdemir
09:49 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze

Gazze

7 Ekim sabahı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı güçler sabah saatlerinde işgalci İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı.

Operasyonun ilk anlarında büyük bir şok yaşayan işgalci İsrail, çok geçmeden sivil bombardımanına başladı.

Siyonist rejimin Gazze'de hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda sivil can verdi.

Gazze'deki felaket uydu görüntülerinde

Gazze şeridinde yoğun olarak yaşanan saldırılar sonrasında uydu görüntüleri ortaya çıktı.

İşgalci İsrail'in saldırıları sonrasında ağır yıkımın yaşandığı Gazze havadan görüntülendi.


#Gazze
#İsrail
#Hamas
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