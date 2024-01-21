Gazze'deki soykırımın istihbaratı İngiltere'den

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK’in haberinde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) güneyindeki İngiltere’nin Akrotiri Hava Üssü’nden kalkan İngiliz uçaklarının, İsrail’e istihbarat sağlamak için aralık ayının başından itibaren günde ortalama 1 sefer olmak üzere Gazze üzerinde 50 gözlem uçuş yaptığı kaydedildi. Haberde, İngiliz ordusunun İsrail ile hangi istihbaratı paylaştığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.