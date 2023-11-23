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Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Mısır'dan Ankara'ya yaralı çocukları getirildi. Çocukları Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.

16:10 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:16 - 23/11/2023 Perşembe
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Gazze'den getirilen yaralı çocuklar

Gazze'den getirilen yaralı çocuklar

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına attığı adımlar her geçen gün artıyor.


İsrail saldırısı altında olan Gazze'de 48'inci gün geride kalırken, ölü sayısı 15 bine dayandı.


Türkiye, yardım elini bir kez daha uzattı.





Çocuklar için harekete geçildi


Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.


Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.


Bakan Koca karşıladı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.


Buradan ambulanslara alınan çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edildi. Bakan Koca yaralıların Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınacağını belirtti.


Üçüncü tahliye yarın


Bakan Koca
"Gazze'den üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Çocuk ve gençlerden oluşacak üçüncü bir grup yaralı getirilecek. Sahra Hastaneleri ile ilgili daha önce bahsetmiştim İsrail Mısır ve Türkiye koordinasyonunda oluşan bir ekip özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısırdalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasında."
dedi.



#Ankara
#Fahrettin Koca
#Gazze
#çocuk
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