Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı

"Gazze'den üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Çocuk ve gençlerden oluşacak üçüncü bir grup yaralı getirilecek. Sahra Hastaneleri ile ilgili daha önce bahsetmiştim İsrail Mısır ve Türkiye koordinasyonunda oluşan bir ekip özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısırdalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasında."