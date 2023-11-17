Gazzeli hastalara geçmiş olsun ziyareti

Terörist İsrail devletinin hava saldırılarıyla vurduğu ve Gazze’deki tek kanser hastanesi olan Filistin Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavileri yarım kalan 27 hasta ve 13 refakatçisi Türkiye’ye getirildi. Mısır’ın El-Ariş kentinden Ankara Esenboğa bir askeri kargo uçağı ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla getirilen hastalara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti.

UZMANLAR EŞLİK ETTİ

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye’den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti. Ankara’ya inen hastalar ve refakatçileri ambulanslarla tedavilerinin yapılacağı Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastalar için hastanenin bir katı ayrıldı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre hastaların durumu iyi, Gazze’de yarım kalan tetkikleri tamamlanıyor. Tetkiklerin ardından hangi evrede olduklarına bağlı olarak tedavileri başlayacak.

KOORDİNASYON EKİBİ KURULDU

Hastaların Türkiye’ye getirilmesi için büyük bir diplomasi mücadelesi verildi. Süreci anlatan Bakan Koca, sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün Sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi için bir Sağlık Koordinasyon Ekibi kurulduğunu söyleyen Koca, 14 Kasım’da Mısır Sağlık Bakanı’yla yaptığı görüşmeden sonra hastaların Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’a geçmesi konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Koca uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürütülen çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

MISIR’IN İZİN VERDİĞİ İLK ÜLKE

Koca, “Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır’ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir” dedi. Koca, ayrıca Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan bebeklerin de Türkiye’ye getirilmesi için de taleplerini ilettiklerini ve bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İlk ziyaret Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazzeli hastaları ziyaret etti. Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi’ne gelen Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Erdoğan durumu iyi olan hastalar ile sohbet etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte; ülkemize getirdiğimiz hastaları, yüreği Gazze’de olan herkes adına ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sürüyor

Mısır, İsrail ve Türkiye üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarına devam ediyor. Başta kanser hastaları, transport kuvözlerle prematüre bebekleri, solunum sıkıntısı olan erken doğan bebekleri ve çocuk hastaları olmak üzere durumu ağır olan diğer hastaların da Türkiye’ye getirilmesi için diplomatik temaslar devam ediyor.

Sahra hastanelerine yer tespiti

Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze’de Refah Sınır Kapısı’na yakın olan bölgede ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlılar ile ortak hizmet verilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bölgeye ağır iklim şartlarında hizmet verebilecek 8 sahra hastanesi de gönderildi. Sahra hastanelerinin en kısa sürede Gazze’de uygun yerleri kurulması amaçlanıyor.







