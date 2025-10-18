Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazze’ye her yıl 120 bin ton un

Gazze’ye her yıl 120 bin ton un

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye ile BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında Ankara ofisi kurulmasına dair uluslararası sözleşme TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçti.

Anlaşmaya göre Türkiye, UNRWA’ya gönderilmek üzere yılık 120 bin ton un ve 10 milyon dolar yardımda bulunacak. Konuya dair komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinlileri ana vatanlarından tehcir etmeye yönelik girişimlerin artmasıyla UNRWA'nın sahadaki hayati rolü daha da önem kazandığını ifade etti. Siyonist İsrail’in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 370'in üzerinde UNWRA personelinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ekinci, “UNWRA'ya ait tüm tesisler zarar gördü. Bu tesislerde barınmakta olan 845 kişi saldırılarda hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.



#Gazze
#Filistin
#UNRWA
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde