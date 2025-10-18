Gazze’ye her yıl 120 bin ton un

Anlaşmaya göre Türkiye, UNRWA’ya gönderilmek üzere yılık 120 bin ton un ve 10 milyon dolar yardımda bulunacak. Konuya dair komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinlileri ana vatanlarından tehcir etmeye yönelik girişimlerin artmasıyla UNRWA'nın sahadaki hayati rolü daha da önem kazandığını ifade etti. Siyonist İsrail’in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 370'in üzerinde UNWRA personelinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ekinci, “UNWRA'ya ait tüm tesisler zarar gördü. Bu tesislerde barınmakta olan 845 kişi saldırılarda hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.