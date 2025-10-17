Türkiye, Gazze için uluslararası hukuk zemininde yeni adımlar atacak

İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı Türkiye’nin diplomatik ve hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail, 7 Ekim’den bu yana soykırım yapan teröristlerle dolu bir yapıdır. Uluslararası kuruluşların hiçbir kararına uymayan bu devlete artık devlet demek mümkün değildir” dedi. Tunç, Türkiye’nin uluslararası platformlarda adaletin sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.





İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde “İlk Dersimiz Gazze-Filistin” başlıklı konuşmasını yapan Tunç, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. “Bu sorunun kalıcı çözümü, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkündür” diyen Tunç, Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde yeni adımlar atacağını belirtti.





Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Filistin diplomasisinin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, “Özgür Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.





Batılı ülkeler İsrail'e cesaret verdi

Tunç, Batılı ülkelerin uluslararası sözleşmelere sadık kalmadığını, Cenevre Sözleşmeleri’ni ihlal ederek İsrail’e cesaret verdiklerini söyledi. “68 binden fazla insanın şehit edildiği, bunun yüzde 80’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bir soykırım yaşanıyor. Dünya buna sessiz kaldı. Ne kadın haklarından ne çocuk haklarından bahsedenlerin sesi çıktı” ifadelerini kullandı.





Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının uygulanmadığına dikkat çeken Tunç, “İnsani yardım önerilerini dahi reddeden bir BM Güvenlik Konseyi var. İnsanlığın güvenliğini sağlamakla görevli bir yapı, insani yardımı veto edebiliyor. Bu, uluslararası sistemin çöküşüdür” dedi.





İsrail ile ilgili hukuki sürecin takipçisiyiz

Bakan Tunç, Türkiye’nin İsrail’in işlediği savaş suçlarına ilişkin uluslararası hukuk mekanizmalarında aktif rol üstleneceğini belirtti. “Türkiye’nin dış politikası hakkaniyete, adalete ve insan haklarına dayanır. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye onun yanındadır. Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, adaletin yanındadır” dedi. Tunç, Türkiye’nin hem diplomatik hem de hukuki kanallarda İsrail’in işlediği suçların takipçisi olacağını, adaletin tesisi için tüm uluslararası platformlarda mücadele edeceğini vurguladı.





Hukuk devletinden rahatsız olanlar var

Konuşmasının bir bölümünde Türkiye’deki hukuk sistemine de değinen Tunç, “Ben ‘hukuk devleti’ dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Çünkü onların hukuk devletinden anladıkları, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat yargısıdır. Bizim anladığımız ise milletin yanında duran, darbecilerden ve yolsuzluktan hesap soran yargıdır” diye konuştu. Tunç, “Terörsüz bir Türkiye” hedefiyle kararlı olduklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nı terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.





Törende Filistin vurgusu

Törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da “7 Ekim sadece bir tarih değil, Mayıs 1948’den beri süregelen zulmün devamıdır. Bizim duyarlılığımız en üst düzeydedir” dedi. Tören, akademik yayınlarda dereceye giren öğretim üyeleri ile üniversite birincilerinin ödüllendirilmesiyle sona erdi.











