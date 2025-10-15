Yeni Şafak
Meclis'ten Gazze adımı: Türkiye yardım merkezi olacak

15/10/2025, Çarşamba
Türkiye, Filistinli mültecilere yardım merkezi haline geliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Ankara ofisi aracılığıyla, mültecilere eğitim, sağlık, acil yardım ve sosyal hizmetler gibi temel insani destekler sağlanacak. Gazze’de yerinden edilen 2,3 milyon kişi, bu yardımlardan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanabilecek. Bu adım, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda bu hafta ele alınacak. Komisyon, Gazze’deki son gelişmeler hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgilendirme alacak ve haziran ayında Türkiye ile UNRWA arasında imzalanan uluslararası sözleşmeyi gündemine alacak. Sözleşmeye göre, İsrail’in yasaklarına rağmen UNRWA, Ankara’da ofis kurabilecek ve bu merkez üzerinden Filistinli mültecilere yardım tedarikini sağlayacak.



