Netanyahu soykırım suçundan elini yıkayıp kurtulamaz

04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi'ndeki karşılama ve aile fotoğrafı çekiminden sonra, üçlü iş birliği konularının ele alınacağı icra toplantısına katıldı.

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi'ndeki karşılama ve aile fotoğrafı çekiminden sonra, üçlü iş birliği konularının ele alınacağı icra toplantısına katıldı. Üç ülkenin son dönemde bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılaştığı sınamalar dikkate alındığında, parlamentolar olarak yoğun teşrikimesai içinde bulunmanın kaçınılmaz olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileri düzeylere taşımak mecburiyetindeyiz” dedi. Konuşmasında Suriye'de istikrar ve kalıcı barış için taraflara ortak sorumluluk çağrısı yapan Kurtulmuş, Filistin'deki soykırıma da değindi: “Ateşkesin daimi olması, Gazze halkına uygulanan soykırım ve kıtlığın son bulması, İsrail'in yasa dışı işgal ve ablukasına son vermesi, kalıcı barışa ulaşılması için gayretlerimizi sürdürmemiz şart. Netanyahu ve çetesinin işlediği insanlık suçlarından, işlediği soykırım suçundan elini yıkayarak kolayca kurtulamaması gerektiği kanaatindeyiz. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımın suçluları mutlaka Uluslararası Adalet Divanı nezdinde ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap vermeli, hak ettikleri suçun karşılığını görmelidir.”



