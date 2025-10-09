TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş suçlusu Netanyahu hesap verene dek sözümüzün arkasındayız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de sağlanan ateşkesin ve bölgenin kurtuluşu yolunda atılan adımların önemine değindi.
Kurtulmuş, "Gazze’nin kurtuluşu, filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta ülkemiz olmak üzere sözü geçen, sözü güçlü devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.
"İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceği görüldü"
Filistin’de yaşanan acıların insanlık cephesinin sergilediği dayanışma sayesinde yapılan anlaşmayla bir nebze olsun hafifleme yoluna girdiğini belirten Kurtulmuş, İsrail saldırganlığına dair sert bir değerlendirmede bulundu.
"Soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceği açıkça görüşmüştür"
diyen Kurtulmuş, bu saldırganlığın sona ermesi çağrısını yineledi.
"Netenyahu hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız"
Savaş suçlusu olarak nitelendirdiği Netanyahu yönetimi hakkında konuşan Kurtulmuş, bu yönetimin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş,
"Savaş suçlusu Netanyahu yönetimi mahkemelerde hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız"
açıklamasını yaptı.
Açıklamasında Filistin halkının direnişine dikkat çeken Kurtulmuş,
"Direnen Filistin halkının ve bedelini canları pahasına ödeyen kardeşlerimizin fedakârlığı her türlü takdirin üzerindedir.”
dedi.
Kalıcı barış ve tam bağımsız Filistin Devleti
Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olmasının en büyük temennileri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, adil bir çözümün ancak belirli şartlar altında mümkün olacağını kaydetti.
Kurtulmuş,
"Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır"
ifadeleriyle kalıcı çözüm vizyonunu ortaya koydu.
Kurtulmuş, son olarak bölgedeki insani kriz ve siyasi çözüme odaklanmaya devam edeceklerini belirterek,
"Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze’den ayırmadan, insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz"
sözleriyle açıklamasını tamamladı.
#Numan Kurtulmuş
#TBMM Başkanı
#savaş suçu
#Netanyahu