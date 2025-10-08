Yeni Şafak
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert uyarı: 'Milletvekillerimize zarar gelirse hesabını verirsiniz'

12:448/10/2025, Çarşamba
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki milletvekillerine ilişkin açıklama yaparak; "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

İsrail unsurları, sabah erken saatlerde Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filo'suna baskın düzenledi. Düzenlenen Özgürlük Filosu’ndaki üç Türk milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerden Vicdan'da
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan
ve
Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca
ile
Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün
de yolcular arasında yer alıyordu.​​​​​​​

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, filoya yönelik baskına tepki göstererek; üç milletvekiline ilişkin de açıklama yaptı.

"İşlemleri hızlandırın"

Kurtulmuş,
"TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın"
dedi.
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#Kürsel Sumud Gemisi
