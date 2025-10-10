TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Bugün eğer Netanyahu ateşkese mecbur kaldıysa hiç şüpheniz olmasın ki sokaklarda, meydanlarda, salonlarda, her yerde bu zulmü kınayanların hepsinin payı vardır"

"Gazze meselesinde bugün iftiharla söyleyebiliriz ki 2 yıldır devlet ve millet olarak aynı istikamette yürüyen ender ülkelerden birisi Türkiye’dir. Bu ülkenin her yerinde insanlar Gazze’ye destek olmak için elinden ne geliyorsa onu yapmaya gayret etti. Bu süre içerisinde bütün dünya imtihan verdi. İnsanlığını kaybeden sadece Netenyahu ve çetesi değildir. Netenyahu ve çetesi hitlere rahmet okutacak şekilde hitleri mezarlarında ters döndürecek şekilde büyük zulümler işlediler ve işlemeye de devam ediyorlar. En az onlar kadar suçlu olan, onların yaptıklarına destek olan, siyasi ve destek olarak destek veren ülkelerdir. Bu sınavda gerçekten sınıfta kalmış olanlar sessiz kalıp günü kurtarmaya çalışanlardır. Bir de üçüncü grup var. Dünyanın her yerinde biz ona insanlık cephesi diyoruz. Vicdan, insanlık ve adalet sahibi yüz milyonlarca, hatta milyarlarca insanın var olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bana buradan birisi üç sene evvel İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve diğerleri Filistin devletini tanıyacak deselerdi hepimiz güler geçerdik. Bu ülkenin Filistin devletini tanımalarını sağlayan şey kendi halklarını sokaklara çıkartarak insanlık cephesinin gür sesi olmaları ve Filistin davasına destek vermeleridir. Bugün eğer Netanyahu ateşkese mecbur kaldıysa, eğer Trump Netanyahu’yu bir ateşkese karşı baskı altına alıyorsa hiç şüpheniz olmasın ki sokaklarda, meydanlarda, salonlarda, her yerde bu zulmü kınayanların hepsinin payı vardır"