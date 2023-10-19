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Gazze'ye sağlık yardımı için Türkiye devrede: Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz" dedi.

17:56 . 19/10/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Türkye'nin, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazırız olduğunu bildirdi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz. Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sayın Firas İbrahim Al-Hawari ile de istişarede bulunduk. Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin iş birliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirttiler"
dedi.

'Ürdün ile koordinasyon çalışması yapılacak'

Koca, açıklamasının devamında,
"Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan iş birliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrim içi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık
" ifadelerini kullandı.







#Gazze
#Sağlık Bakanlığı
#Filistin
#Türkiye
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