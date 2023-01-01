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Gece zıpkınla denize girdi: Sabah cansız bedeni bulundu

Kocaeli'de, gece 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için denize giren Yahya Durmaz kayboldu. Gece yapılan aramalarda ulaşılamayan Durmaz'ın, sabah saatlerinde, kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

12:56 . 15/09/2023 Cuma
DHA
Yahya Durmaz 32 yaşındaydı.

Yahya Durmaz 32 yaşındaydı.

Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Hereke sahilinde meydana geldi. Yahya Durmaz, 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için kayalıklardan denize girdi. Durmaz, bir süre sonra denizde kayboldu. Durmaz'ın arkadaşları denizden çıkıp polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ve dalgıçların aramasında, Durmaz'ın izine rastlanmadı. Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalar sırasında Durmaz, kayalık alanda hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Durmaz'ın boğulduğu belirlendi. Polis, Durmaz'ın birlikte denize girdiği arkadaşlarının ifadesini aldı. Yahya Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







#Kocaeli
#Körfez
#Marmara Denizi
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