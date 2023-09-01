Boğulma vakalarında korkutan artış: 3 ayda 216 kişi hayatını kaybetti

Havanın ısınması ve yüzme sezonunun başlamasıyla vatandaşlar; deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Bu dönemlerde güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar, hem suda hem de karada denetimler yaparak vatandaşları bilgilendirdi, uyarılarda bulundu.

Alınan önlemlere rağmen, su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinde boğulma vakaları yaşandı.

216 kişi boğuldu

Ülke genelinde 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 216 kişi boğuldu, yüzlerce kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı. Haziran'da 47, temmuzda 76 ve ağustosta 93 kişinin suda hayatını kaybettiği Türkiye'de, en çok ölüm 12 kişi ile 13 Ağustos'ta gerçekleşti. Bartın'da zıpkınla balık avlamak için denize giren, Sakarya'da nehre düşen, Konya'da Beyşehir Gölü'nde batan teknede bulunan 3 kişi, serinlemek için Tunceli'de Pülümür Çayı'na, Şanlıurfa'da sulama kanalına, Trabzon, Zonguldak, Sinop, Samsun, Antalya ve Hatay'da denize giren 8 kişi ile Elazığ'da serinlemek için çayda yüzen kişi 13 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

En fazla boğulma vakası ağustosta

Hava sıcaklığının en çok hissedildiği ağustosta 93 kişi serinlemek için girdikleri deniz, göl, gölet gibi su kaynaklarında boğuldu. Ülke genelinde 15 Ağustos'ta 9 kişi, 16 Ağustos'ta 6 kişi, 3, 6, 7, 8 Ağustos'ta 5'er kişi, 14, 22 Ağustos'ta 4'er kişi, 1, 9, 10, 12, 18, 19, 26, 27 Ağustos’ta 3'er kişi, 4, 5, 24, 28, 29 Ağustos'ta 2'şer kişi, 17, 20, 21, 31 Ağustos'ta ise birer kişi yaşamını yitirdi. 1 Temmuz'da 8 kişi, 16, 24 Temmuz'da 5'er kişi, 2, 8, 9, 14, 15, 23, 29, 30 Temmuz'da 4'er kişi, 17, 28 Temmuz'da 3'er kişi, 3, 10, 20, 22, 25, 26 ve 27 Temmuz'da 2'şer ve 4, 6, 7, 18, 19, 31 Temmuz'da birer kişi boğuldu. 29 Haziran'da 11 kişi, 30 Haziran'da 8 kişi, 17 Haziran'da 4 kişi, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er kişi, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi hayatını kaybetti.







