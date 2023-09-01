|
Hayat

Boğulma vakalarında korkutan artış: 3 ayda 216 kişi hayatını kaybetti

Bu yıl hava sıcaklığının rekor seviyeleri gördüğü Türkiye'de 3 ayda deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşen 216 kişi boğuldu.

17:28 . 1/09/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Havanın ısınması ve yüzme sezonunun başlamasıyla vatandaşlar; deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Bu dönemlerde güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar, hem suda hem de karada denetimler yaparak vatandaşları bilgilendirdi, uyarılarda bulundu.

Alınan önlemlere rağmen, su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinde boğulma vakaları yaşandı.

216 kişi boğuldu

Ülke genelinde 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 216 kişi boğuldu, yüzlerce kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı. Haziran'da 47, temmuzda 76 ve ağustosta 93 kişinin suda hayatını kaybettiği Türkiye'de, en çok ölüm 12 kişi ile 13 Ağustos'ta gerçekleşti. Bartın'da zıpkınla balık avlamak için denize giren, Sakarya'da nehre düşen, Konya'da Beyşehir Gölü'nde batan teknede bulunan 3 kişi, serinlemek için Tunceli'de Pülümür Çayı'na, Şanlıurfa'da sulama kanalına, Trabzon, Zonguldak, Sinop, Samsun, Antalya ve Hatay'da denize giren 8 kişi ile Elazığ'da serinlemek için çayda yüzen kişi 13 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

En fazla boğulma vakası ağustosta

Hava sıcaklığının en çok hissedildiği ağustosta 93 kişi serinlemek için girdikleri deniz, göl, gölet gibi su kaynaklarında boğuldu. Ülke genelinde 15 Ağustos'ta 9 kişi, 16 Ağustos'ta 6 kişi, 3, 6, 7, 8 Ağustos'ta 5'er kişi, 14, 22 Ağustos'ta 4'er kişi, 1, 9, 10, 12, 18, 19, 26, 27 Ağustos’ta 3'er kişi, 4, 5, 24, 28, 29 Ağustos'ta 2'şer kişi, 17, 20, 21, 31 Ağustos'ta ise birer kişi yaşamını yitirdi. 1 Temmuz'da 8 kişi, 16, 24 Temmuz'da 5'er kişi, 2, 8, 9, 14, 15, 23, 29, 30 Temmuz'da 4'er kişi, 17, 28 Temmuz'da 3'er kişi, 3, 10, 20, 22, 25, 26 ve 27 Temmuz'da 2'şer ve 4, 6, 7, 18, 19, 31 Temmuz'da birer kişi boğuldu. 29 Haziran'da 11 kişi, 30 Haziran'da 8 kişi, 17 Haziran'da 4 kişi, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er kişi, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi hayatını kaybetti.



#boğulma vakaları
#Karadeniz
#Sakarya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih (2. yerleştirme) kılavuzu yayınlandı mı?