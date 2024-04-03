Geçersiz oylar 2 milyonu aştı

11 milyon 314 bin 534 kayıtlı seçmenin bulunduğu İstanbul'da kullanılan 8 milyon 970 bin 212 oyun 8 milyon 667 bin 512'si geçerliyken, 302 bin 700'ü geçersizdi. Ankara'da ise toplam seçmen 4 milyon 304 bin 874 iken, kullanılan oy 3 milyon 417 bin 498 oldu. Başkentte geçerli oyların sayısı 3 milyon 307 bin 968'i bulurken, geçersiz oyların sayısıysa 109 bin 530'da kaldı. Toplam seçmenin 3 milyon 459 bin 970 olduğu İzmir'de, kullanılan oy 2 milyon 734 bin 107, geçerli oysa 2 milyon 638 bin 512 oldu. İzmir'de kullanılan oyların geçersiz 95 bin 589'u buldu.