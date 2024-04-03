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Geçersiz oylar 2 milyonu aştı

Türkiye genelinde kullanılan oy sayısı 48 milyon 256 bin 541'ken geçerli oy 46 milyon 46 bin 499 oldu. Katılımın yüzde 78,55'te kaldığı yerel seçimlerde geçersiz oylarda 2 milyon 210 bin 42'yi bulması dikkat çekti.

Uğur Duyan
04:00 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:09 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

11 milyon 314 bin 534 kayıtlı seçmenin bulunduğu İstanbul'da kullanılan 8 milyon 970 bin 212 oyun 8 milyon 667 bin 512'si geçerliyken, 302 bin 700'ü geçersizdi. Ankara'da ise toplam seçmen 4 milyon 304 bin 874 iken, kullanılan oy 3 milyon 417 bin 498 oldu. Başkentte geçerli oyların sayısı 3 milyon 307 bin 968'i bulurken, geçersiz oyların sayısıysa 109 bin 530'da kaldı. Toplam seçmenin 3 milyon 459 bin 970 olduğu İzmir'de, kullanılan oy 2 milyon 734 bin 107, geçerli oysa 2 milyon 638 bin 512 oldu. İzmir'de kullanılan oyların geçersiz 95 bin 589'u buldu.

SONUÇLARI ETKİLEDİ

Seçim gecesi rengi 12 defa turuncu ile kırmızı arasında gidip gelen Hatay'da kayıtlı 1 milyon 78 bin 130 seçmenden 816 bin 856'sı sandık başına gitti. Depremin en çok etkilediği ilde, geçerli oyların sayısı 777 bin 953'ken geçersiz 38 bin 903 oldu. Hatay'da yarışı önde tamamlayan AK Partili Mehmet Öntürk ile mevcut başkan CHP'li Lütfü Savaş arasındaki oy farkı 3 bin 361'di.



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