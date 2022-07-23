Gündem Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya belgeselinin ön gösterimi yayınlandı
İSTANBUL

‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ belgeselinin ön gösterimi yayınlandı

İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’in ibadete açılışının 2. Yılı münasebetiyle hazırlanan ‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ Belgeselinin ön gösterimi Vali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ belgeselinin ön gösterimi yayınlandı
Ayasofya Camii

İstanbul Valiliği 86 yıllık aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Valilik tarafından Ayasofya’nın ibadete açılışının 2’nci yılı dolayısıyla ‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ belgeseli hazırlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin röportajlarının yer aldığı belgeselde, Ayasofya’nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklar ve sonrasında yaşananlara dair çok özel görüntü ve çekimler yer alıyor.

‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ Belgeselinin ön gösterimi yayınlandı
OYNAT 01:33
‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ Belgeselinin ön gösterimi yayınlandı
İstanbul Valiliği 86 yıllık aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Valilik tarafından Ayasofya'nın ibadete açılışının 2'nci yılı dolayısıyla 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli hazırlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarının yer aldığı belgeselde, Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklar ve sonrasında yaşananlara dair çok özel görüntü ve çekimler yer alıyor. Vali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, adeta görsel bir arşiv niteliği taşıyor.


Vali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, adeta görsel bir arşiv niteliği taşıyor.

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