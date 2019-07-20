Geleceğin 'ilk' meslekleri

Geleceğin meslekleri arasında gösterilen “üç boyutlu modelleme ve animasyon” bölümüne bu yıl ilk kez öğrenci alınacak.

Üniversiteler, bu yıl gelecek vaat eden bölümlere öğrenci kabul etmeye başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) “geleceğin meslekleri” olarak gösterilen bölümler yer aldı.

SADECE 41 ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK

Bu kapsamda, geleceğin meslekleri arasında gösterilen “üç boyutlu modelleme ve animasyon” bölümüne bu yıl ilk kez öğrenci alınacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde açılan bölüme 41 öğrenci kabul edilecek. Kılavuzda dikkati çeken ve ilk kez öğrenci alınacak programlar arasında yer alan bir diğer bölüm ise “hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi” oldu.

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

Yeditepe Üniversitesinde açılan lisans düzeyindeki ilk “bilgi güvenliği teknolojisi” bölümüne tam ve yüzde 50 burslu olarak toplam 23 kontenjan tanındı.

Bir başka yeni lisans programı “yazılım geliştirme” bölümü de yine Yeditepe Üniversitesinde toplam 22 kontenjanla eğitime başlayacak. Hacettepe Üniversitesi’nde açılan yapay zeka mühendisliği programına da 30 öğrenci alınacak.

DİJİTAL MEDYA VE PAZARLAMA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde açılan ve geleceğin taşıtlarının üretilmesinde yer alacak gençlerin yetiştirileceği bölüme alınacak öğrenci sayısı okul birincisi kontenjanı ile 41 olarak belirlendi. İstanbul Kültür ile Ostim Teknik üniversitelerinde açılan “dijital medya ve pazarlama” bölümünde ise burslu ve yüzde 25 ile 75 arasında değişen oranlarda indirimli olarak toplam 80 öğrenci öğrenim görecek.

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DİJİTAL OYUN TASARIMI

Öte yandan son yılların ilgi çeken ve geleceği olan eğitim programları arasında gösterilen “dijital oyun tasarımı” da çeşitli üniversiteler bünyesinde lisans programı olarak yer alıyor. Bu kapsamda, Bahçeşehir Üniversitesi 67, Beykoz Üniversitesi 40, İstanbul Aydın Üniversitesi 60, İstanbul Bilgi Üniversitesi 28 ve İstinye Üniversitesi de 50 olmak üzere toplam 245 kontenjan ayrıldı.