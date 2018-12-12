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KAYSERİ

Geleceğin Kayseri’si yükseliyor

Kayseri’de 6 milyar TL’lik yatırımla belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükseliyor. Ortalama yüzde 95 oranında uzlaşma sağladıklarını belirten Başkan Çelik, bunun da Büyükşehir’e olan güveni gösterdiğini kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Projenin beş bloktan oluşan ilk etap birinci kısım inşaatının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, üç blokta 12. kata ulaşıldığını ve 13. kat için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yapılmakta olan beş blokta 80 ila 310 metrekare arasında 622 daire ve 20 ila 400 metrekare arasında 55 adet işyeri bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, toplam inşaat alanının 132 bin metrekare olduğunu belirtti.

Mustafa Çelik

Bu etapta ayrıca rekreasyon alanı altında 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark inşaat bulunduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, “Bir taraftan inşaatları tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışırken diğer taraftan da ikinci etap için uzlaşma görüşmelerine devam ediyoruz. Ortalama yüzde 95 oranında uzlaşma gerçekleşti. Bu oranda uzlaşma hemşehrilerimizin bizlere olan güvenini gösteriyor” dedi.

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