Gelecek nesillere daha temiz Türkiye hedefi

Kayseri Kocasinan Belediyesi dünyaya örnek olan ve ödüler kazanan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kullanılmış yağdan elektronik ürünlere kadar atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştiren Kocasinan Belediyesi, ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu’ çalışma ile de evsel atık yağlar toplayarak, hem çevresel zararların önüne geçiyor, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AMAÇ DOĞAYI KORUMAK

Daha güzel yarınlara ulaşmak için geri dönüşüme ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını vurguladı. Geri dönüşümle ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumakla sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz” diye konuştu.

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GÜNDEM ‘Sıfır Atık’ dünya markası haline geldi