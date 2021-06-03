Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

Dünya

İran'dan BM'ye rest: Borcumuzu ABD'nin deniz korsanlığından kazandığı 110 milyon dolardan alabilirsiniz

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın borçları nedeniyle oy kullanma hakkını iptal etti. Söz konusu karar tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD’nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. BM, ödememiz gereken borcu ABD'nin deniz korsanlığı ile elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden alabilir" dedi.