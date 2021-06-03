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POLİTİKA

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Gelecek Partisi istifa eden Neslihan Çevik kimdir?
Neslihan Çevik

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa ettiğini bildirdi. Çevik, istifasına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Çevik, açıklamasında, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrıldığını bildirdi.

NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?

  • 2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını bitirdi. 2016-2018 yılları arasında İslam Birliği Teşkilatı (IBT) ve İslam Kalkınma Bankası (IKB) ile sosyal sürdürülebilir kalkınma aile, kadın, terörizm, gençler, girişimcilik, istihdam gibi konularda çeşitli çalışmalar yaptı ve projeler yürüttü.
  • 2020 yılında Gelecek Partisi çatısı altında siyasete girdi ve partinin kurucuları arasında yer aldı. Neslihan Çevik, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevi esnasında 3 Haziran 2021 tarihinde partiden istifa etti.

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