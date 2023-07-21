Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'dan Ümit Özdağ'a 'Yerli Wilders' benzetmesi: Seçimleri iyi ki kazanamamışız

Serkan Özcan, Ümit Özdağ'ı Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.
Ümit Özdağ'a 'Yerli Wilders' benzetmesi: Seçimleri iyi ki kazanamamışız
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki 'gizli' protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden sert tepkiler gelmeye başladı. Yedili Masa ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.
"Arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle..."
Özcan'ın açıklamaları şöyle:
"Kusura bakmayın, kim olursanız olun! Böyle bir perspektifi yerli Wilders olarak değerlendireceğim. Bir siyasetçiyle arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle bizim politikalarımızı ortadan kaldıramazsınız böyle bir hakkınız yok.
Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli bir İçişleri Bakanlığı mı? İyi ki kazanamamışız. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Eğer Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacaksa iyi ki kazanamamışız"