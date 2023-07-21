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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'dan Ümit Özdağ'a 'Yerli Wilders' benzetmesi: Seçimleri iyi ki kazanamamışız

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki 'gizli' protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden sert tepkiler gelmeye başladı. Yedili Masa ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti. Özcan, "Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız." dedi.

23:10 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Serkan Özcan, Ümit Özdağ'ı Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.

Serkan Özcan, Ümit Özdağ'ı Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın
"Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık."
açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu.
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur.
" diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu,
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'a 'Yerli Wilders' benzetmesi: Seçimleri iyi ki kazanamamışız

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki 'gizli' protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden sert tepkiler gelmeye başladı. Yedili Masa ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.

Özcan, Halk TV'de yaptığı açıklamada,
"Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız.
" dedi.


"Arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle..."

Özcan'ın açıklamaları şöyle:

"Kusura bakmayın, kim olursanız olun! Böyle bir perspektifi yerli Wilders olarak değerlendireceğim. Bir siyasetçiyle arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle bizim politikalarımızı ortadan kaldıramazsınız böyle bir hakkınız yok.

Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli bir İçişleri Bakanlığı mı? İyi ki kazanamamışız. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Eğer Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacaksa iyi ki kazanamamışız"

Geert Wilders - Ümit Özdağ
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"

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Yavuz Ağıralioğllu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız ve kifayetsiz adaylığınızın sonucunu görmüş olduk

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından koalisyon masasındaki kaos sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek konuştu. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Ağıralioğlu, "Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu" ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
#Gelecek Partisi
#Serkan Özcan
#Geert Wilders
#İçişleri Bakanlığı
39 dakika önce
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