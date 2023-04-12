Gelecek Partisi'nden Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaadi: 'Suç işlememiş olmalarına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar'

Ahmet Davutoğlu - Selahattin Demirtaş - Osman Kavala
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun birçok kez dile getirdiği, "Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalması için bize katılın" demeçlerine bir yenisi daha eklendi.
Bu kez destek Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi cephesinden geldi.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olan
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı
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37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala
için özgürlük istedi.
Yazıcı: Suç işlememiş olmalarına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar
Yazıcı: Suç işlememiş olmalarına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar
Yazıcı şu ifadeleri kullandı:
- "Cumhurbaşkanlığını kazandığımız takdirde Türkiye için çok ciddi reformlar yapabiliriz. Geçiş yol haritasında Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini yardımcıların da katılımıyla, uzlaşmayla düzenleyecek. O metinler aracılığıyla pek çok reformu yapabiliriz. Biz hukukun sınırları içinde kalacağız. Türkiye'de tek sorunlardan biri keyfi tutuklamalar. Ve bunların uzun sürmesi, ifade hürriyetinin ihlal edilmesi. Pek çok muhalif figürün suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrum kalmaları. Bunun iki örneği Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Uluslararası camiadaki taahhütlerimize uymuş olsaydık, ne Demirtaş ne Kavala ve ne benzerleri içeride olacaktı. Demokratik hukuk devletini kurmak Türkiye'yi oksijen pompalamak anlamına gelecek. Parlamento kurulduğunda, sandalye dağılımını gördüğümüzde, acaba anayasa değişikliğini isteyen sadece biz mi olacağız? Bana kalırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ndekiler bizden daha fazla parlamenter sistem isteyebilecek."
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1 saat önce