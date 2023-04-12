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Gelecek Partisi'nden Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaadi: 'Suç işlememiş olmalarına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar'

Yedili Koalisyon ortakları, seçim vaatleri arasında yer alan tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadini her fırsatta yeniliyor. Bu kez destek Gelecek Partisi'nden geldi. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı, "Suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar" diyerek Demirtaş ve Kavala'yı örnek gösterdi.

11:11 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu - Selahattin Demirtaş - Osman Kavala

Ahmet Davutoğlu - Selahattin Demirtaş - Osman Kavala

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun birçok kez dile getirdiği, "Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalması için bize katılın" demeçlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez destek Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi cephesinden geldi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olan
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı
,
37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala
için özgürlük istedi.



Yazıcı: Suç işlememiş olmalarına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar

Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

  • "Cumhurbaşkanlığını kazandığımız takdirde Türkiye için çok ciddi reformlar yapabiliriz. Geçiş yol haritasında Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini yardımcıların da katılımıyla, uzlaşmayla düzenleyecek. O metinler aracılığıyla pek çok reformu yapabiliriz. Biz hukukun sınırları içinde kalacağız. Türkiye'de tek sorunlardan biri keyfi tutuklamalar. Ve bunların uzun sürmesi, ifade hürriyetinin ihlal edilmesi. Pek çok muhalif figürün suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrum kalmaları. Bunun iki örneği Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Uluslararası camiadaki taahhütlerimize uymuş olsaydık, ne Demirtaş ne Kavala ve ne benzerleri içeride olacaktı. Demokratik hukuk devletini kurmak Türkiye'yi oksijen pompalamak anlamına gelecek. Parlamento kurulduğunda, sandalye dağılımını gördüğümüzde, acaba anayasa değişikliğini isteyen sadece biz mi olacağız? Bana kalırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ndekiler bizden daha fazla parlamenter sistem isteyebilecek."



Devlet Bahçeli: Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir
Devlet Bahçeli: Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş, 'Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste?' Her soru kendi içinde bir cevap barındırır.Osman Kavala Sorosçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır.Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın neden hapiste olduğunu grup toplantısında milletvekillerine değil, cesaretin varsa şehit analarına sor. Yiyorsa şehit babalarına sor. Mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor. Bir teröristin neden hapiste olduğunu sormak, teröristin müdafaasıdır.' ifadelerini kullandı.

#Gelecek Partisi
#Selahattin Demirtaş
#Osman Kavala
#Ahmet Davutoğlu
#Serap Yazıcı
1 saat önce
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