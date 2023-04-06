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Gelecek ve Deva Partisi ilk seçimlerinde pusulada olmayacak

Yedili Masa, Kandil’den gelen seçime yönelik “Ortak listeyle seçime girin” mesajı üzerine aldığı kararda; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin seçime CHP listesinden gireceğini duyurdu. İlk defa seçim yarışına girecek olan Gelecek ve DEVA Partisi’nin logoları bu sebeple seçmenleri tarafından tercih edilemeyecek.

15:52 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek partilerine "ittifak içinde ittifak" önerisinde bulunmuş, teklifi kabul edilmemişti. Kuruldukları günden bugüne ilk defa bir seçim yarışı içerisinde yer alacak olan Gelecek ve DEVA Partisi seçime CHP listesinden girecek.

Bu sebeple seçimlere CHP listelerinden katılma kararı alan, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçmenleri oy pusulalarında kendi logolarını göremeyecek. Bu nedenle partilerin oy oranları da ölçülmeyecek.



CHP'ye oy vermeleri istenecek

Öte yandan Gelecek ve DEVA Partisi'nin pusulada logoları olmayacağı için seçmenin CHP’ye oy vermeleri talep edilecek.


İYİ Parti kabul etmedi

İYİ Parti ise ortak listeden girmeyi kabul etmedi.

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı.

10 ilin 7'sinde CHP, 3'ünde İYİ Parti'nin listesiyle seçime girilecek.


#yedili masa
#Gelecek Partisi
#Deva Partisi
#Seçim2023
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