Gelen mesaja tıkladı: 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.
Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, Saadettin K.'ya telefonla ulaşıp mesaj attılar.
Mesajı tıklayan K., bir gün sonra bankaya gittiğinde hesabından 492 bin TL'nin çekildiğini fark etti.
'Size attığımız mesajı tıklayın' dediler
Dolandırıcılar, "Bankadan arıyoruz, hesabınızı ele geçirmek istiyorlar, size attığımız mesajı tıklayın" diyerek Saadettin K.'yı kandırdılar. K., yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:
Yapılan çalışma sonucunda Saadettin K.'nın 492 bin TL'si kurtarıldı.