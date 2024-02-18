Gelen mesaja tıkladı: 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı

"Ben de arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim ve hesabımdaki 492 bin TL'nin çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler."