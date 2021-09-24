Geleneksel sanatlar fuarda ilgi odağı oldu

Yapex Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, sergiler, atölyeler, konuşmalar ve belgesel gösterimleri ile devam ediyor. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuar kapsamında, Geleneksel Sanatlar Derneğince düzenlenen kağıt eser restorasyonu etkinliği yoğun ilgi gördü. Fuar süresince kalemişi, kuyum, kağıt ve cilt sanatlarındaki etkinliklerde nakkaş Semih İrteş, sedef kakma sanatçısı Ş. Hakan Üç, cilt sanatçısı Gürcan Mavili ve kağıt restoratörü Merve Er yer alıyor. Etkinlikler sonunda hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaret edilirken, belgeseller de izlenebilecek. Şeriyye Sicilleri Arşivi restorasyon sorumlusu Merve Er, fuarda geleneksel kağıt ve restorasyonu, restorasyon sırasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi verirken, süreçleri katılımcılara gösteren bir atölye düzenledi.

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USTALAR ESERLERİNİ ANLATIYOR