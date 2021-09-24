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İSTANBUL

Geleneksel sanatlar fuarda ilgi odağı oldu

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kağıt eserler restorasyonu etkinliği, sanatsaverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Alanında usta olmuş sanatçılar ziyaretçilere eserlerini anlatıyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geleneksel sanatlar fuarda ilgi odağı oldu
Etkinlikler sonunda hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaret edilirken, belgeseller de izlenebilecek.

Yapex Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, sergiler, atölyeler, konuşmalar ve belgesel gösterimleri ile devam ediyor. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuar kapsamında, Geleneksel Sanatlar Derneğince düzenlenen kağıt eser restorasyonu etkinliği yoğun ilgi gördü. Fuar süresince kalemişi, kuyum, kağıt ve cilt sanatlarındaki etkinliklerde nakkaş Semih İrteş, sedef kakma sanatçısı Ş. Hakan Üç, cilt sanatçısı Gürcan Mavili ve kağıt restoratörü Merve Er yer alıyor. Etkinlikler sonunda hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaret edilirken, belgeseller de izlenebilecek. Şeriyye Sicilleri Arşivi restorasyon sorumlusu Merve Er, fuarda geleneksel kağıt ve restorasyonu, restorasyon sırasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi verirken, süreçleri katılımcılara gösteren bir atölye düzenledi.

USTALAR ESERLERİNİ ANLATIYOR

  • Cilt sanatçısı Gürcan Mavili tarafından “Klasik Türk İslam Cilt Restorasyonu” atölyesi gerçekleştirildi. Mavili, atölyede klasik cilt sanatının temel unsurları, defter dikimi, klasik şiraze örümü, klasik cilt kapak tasarımı, kapak oyumu, derinin kapağa taşlanması aşamaları hakkında bilgi verdi. Geleneksel Sanatlar Derneği fuarda ayrıca “İstanbul’un Ustaları Belgeseller” kapsamında sanatçı Alparslan Babaoğlu’nun anlatımıyla ebru, İslam Seçen’in anlatımıyla cilt sanatı hakkında belgesel gösterimlerini izleyicilerin beğenisine sundu. Fuarda bugün sedef- kuyum işleri üzerine çalışmalarını yürüten Hakan Üç restorasyonlar ve eser teknikleri hakkında atölye çalışması sunacak.
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