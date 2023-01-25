Gelir İdaresi Başkanlığı sahte internet sitelerine karşı uyardı

GİB'den yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) ödeme işlemlerine ilişkin sahte internet siteleri oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu tür sahte internet siteleri ile mükelleflerin kredi kartı, şahsi bilgileri vb. usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışılmaktadır." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Mükelleflerimizin sahte internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için, Başkanlığımız ile ilgili her türlü işlemlerinin (MTV ve TPC ödeme vb.) tarayıcıya www.gib.gov.tr yazılarak yapılmasına, ödeme işlemlerinin de Başkanlığımız resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya tarayıcıya anlaşmalı bankanın internet sitesi adresinin yazılarak yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.