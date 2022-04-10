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ANKARA

Gemilere mayın teminatı: Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz'deki risk için harekete geçti

Ulaştırma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de oluşan riskler nedeniyle bölgede faaliyet gösteren Türk gemilerine sigorta teminatı verecek. Hazırlanan çalışmayla sivil deniz ve hava araçları ile içindekilerin zararları güvence altına alınacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Gemilere mayın teminatı: Ulaştırma Bakanlığı Karadenizdeki risk için harekete geçti
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Karadeniz’deki deniz ticareti Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Karadeniz’de oluşan risk için harekete geçti.

YOLCULARA DA SİGORTA

Bölgede ticaretin devamını sağlamak için gemilerin bu bölgelere seferlerinde oluşacak riskler teminat altına alınacak. Sigortacılık Kanunu kapsamında, sivil deniz ve hava araçları ile Ukrayna veya Rusya Federasyonu’na yapılacak seferlerde taşınan yolcular, mürettebat, yük ve bu araçların kendilerinde meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar ile bu araçların sorumluluğu güvence altına alınacak. Bölgede ticaret yapan Türk gemilerine sigorta teminatı verilmesi için Özel Riskler Yönetim Merkezi görevlendirildi.

MERKEZLE İLETİŞİME GEÇİN

  • Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili birlik, oda ve derneklere yazı gönderdi. Yazıda Ukrayna veya Rusya Federasyonu’na yapılacak tüm deniz seferleri için denizcilik sektörü temsilcilerinin Özel Riskler Yönetim Merkezi ile iletişime geçebileceği belirtildi.

MAYIN TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Diğer yandan, Karadeniz’deki mayın tehlikesi de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri, geçen haftalarda Ukrayna’nın Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğünü açıklamıştı. Ayrıca bu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi oluşturabileceği uyarısında bulunulmuştu. Bu sebeple bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirmişti. Nitekim üç gün önce de Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen üçüncü mayın SAS timleri tarafından emniyetli olarak imha edilmişti.

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