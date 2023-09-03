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Gemileri karadan yürütecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata Köprüsü’nü tadilata alarak 40 gün trafiğe kapattı. Ancak çok trajikomik bir şey oldu. Şehir Hatları’na bağlı 6 vapur, Haliç'te unutuldu. Burada mahsur kalan vapurlar, şimdi, yolcularına yeniden kavuşmak için köprü tadilatının bitmesini bekliyor.

Neslihan Önder
04:00 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vapurlar Haliç'te mahsur kaldılar. ( Fotoğraf: Mustafa İlhan.)

Vapurlar Haliç'te mahsur kaldılar. ( Fotoğraf: Mustafa İlhan.)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haliç üzerinde Karaköy ile Eminönü’nü birleştiren Galata Köprüsü’ndeki tadilatı, skandala dönüştü. İBB’nin yaptığı hesapsız çalışma yüzünden 6 Şehir Hatları vapuru Haliç Tersanesi’nde mahsur kaldı. 13 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul’un olası büyük depreme hazırlığı kapsamında Galata Köprüsü tadilata alınmıştı. Tadilat ile birlikte Karaköy-Eminönü istikameti de trafiğe kapatılmıştı.

BOĞAZ’A GEÇEMİYORLAR

Tramvay seferleri hariç olmak üzere, 40 gün boyunca kara ve denizden trafik akışının alternatif güzergahlarla sağlanması kararlaştırıldı. İBB, köprüyü kara ve deniz trafiğine kapatırken Kasımpaşa’daki Şehir Hatları vapurlarına bakım onarım hizmeti veren Haliç Tersanesi’nde 6 adet Şehir Hatları vapurunu unuttu. Gemiler, köprü tadilatta olduğu için Haliç’in Boğaz’a açılan tarafına geçemeyince tersanede mahsur kaldı. Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre, gemilerin tüm bakım ve tadilatlarının tamamlandığını ve toplam 40 gün boyunca atıl durumda tersanede demirli kalacakları öğrenildi.



#İBB
#Haliç
#Karaköy
#Eminönü
#Galata Köprüsü
#Tadilat
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