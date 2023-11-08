|
Gündem

Gemilerine çıkış yok

İspanya’nın Barselona şehrindeki liman işçileri, İsrail’e silah götüren gemilerin faaliyetini engelleyeceklerini ilan etti. İşçiler, derhal ateşkes yapılması için Birleşmiş Milletler’e harekete geçmesi çağrısı da yaptı.

04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:19 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İşgalci İsrail'e karşı uluslararası kamuoyu tek yumruk olurken, katliam için silah taşıyacak gemilere de dünyanın pek çok yerinde engelleme girişimleri devam ediyor. Son olarak İspanya’nın Barselona kentinde bağımsız sendika Liman İşçileri Örgütü’nde (OEPB) örgütlü liman işçiler, çalıştıkları limanlarda savaş malzemesi taşıyan gemilerin faaliyetlerini engelleyeceklerini ilan ettiler. İnsan hakları şu anda Ukrayna'da, İsrail'de, Filistin topraklarında ve gezegenin diğer yerlerinde ihlal edilmektedir” diyen işçiler, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve çeşitli çatışmalara barışçıl çözümler aranması ve BM’nin eylemsizlik ya da işlevlerini ihmal etmek suretiyle suç ortaklığı konumuna son vermesi ve kuruluş ruhunu ve nedenlerini yeniden kazanması çağrısında bulunuyoruz” çağrısı yaptı. ABD’de de yüzlerce aktivist de İsrail’e silah götürdüğü ileri sürülen gemiyi engellemek için Tacoma Limanı’nı bloke etti. Twitter’da paylaşılan videolarda, büyük bir kalabalığın “Soykırım gemisini engelle”, Özgür Filistin” ve “Adalet” sloganları attığı görüldü. Tacoma’da silah ve askeri teçhizatla yükleneceğini iddia eden kitle “İsrail'e yardıma hayır”, “Filistinli tutuklular serbest bırakılsın” yazılı dövizler de taşıdı. Öte yandan dün Amerikan Filistin Dayanışma Koalisyonu, Missouri eyaletinin St. Charles şehrinde bulunan Boeing silah fabrikasına giden yolu, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin olduğu bir pankartla kapattı.



#İsrail
#İspanya
#Birleşmiş Milletler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kentsel dönüşüm yasası son dakika geldi mi? Kentsel dönüşüm yasası maddeleri, içeriği neler?