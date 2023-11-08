Gemilerine çıkış yok

İşgalci İsrail'e karşı uluslararası kamuoyu tek yumruk olurken, katliam için silah taşıyacak gemilere de dünyanın pek çok yerinde engelleme girişimleri devam ediyor. Son olarak İspanya’nın Barselona kentinde bağımsız sendika Liman İşçileri Örgütü’nde (OEPB) örgütlü liman işçiler, çalıştıkları limanlarda savaş malzemesi taşıyan gemilerin faaliyetlerini engelleyeceklerini ilan ettiler. İnsan hakları şu anda Ukrayna'da, İsrail'de, Filistin topraklarında ve gezegenin diğer yerlerinde ihlal edilmektedir” diyen işçiler, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve çeşitli çatışmalara barışçıl çözümler aranması ve BM’nin eylemsizlik ya da işlevlerini ihmal etmek suretiyle suç ortaklığı konumuna son vermesi ve kuruluş ruhunu ve nedenlerini yeniden kazanması çağrısında bulunuyoruz” çağrısı yaptı. ABD’de de yüzlerce aktivist de İsrail’e silah götürdüğü ileri sürülen gemiyi engellemek için Tacoma Limanı’nı bloke etti. Twitter’da paylaşılan videolarda, büyük bir kalabalığın “Soykırım gemisini engelle”, Özgür Filistin” ve “Adalet” sloganları attığı görüldü. Tacoma’da silah ve askeri teçhizatla yükleneceğini iddia eden kitle “İsrail'e yardıma hayır”, “Filistinli tutuklular serbest bırakılsın” yazılı dövizler de taşıdı. Öte yandan dün Amerikan Filistin Dayanışma Koalisyonu, Missouri eyaletinin St. Charles şehrinde bulunan Boeing silah fabrikasına giden yolu, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin olduğu bir pankartla kapattı.