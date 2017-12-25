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Gemlik nasıl taşınacak? KHK sonrası Gemlik nereye taşınacak?

Gemlik İlçesi nasıl taşınacak?

Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz, Gemlik'te riskli bölgelerdekilerin nakline ilişkin düzenleme sonrası ilçenin nasıl taşınacağını açıkladı. Başkan Yılmaz, "Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var, ilk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları sağlam zeminli üst kesimlere taşımayı planlıyoruz" dedi.

Haber MerkeziIHA
Gemlik
Gemlik

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, insanlara güvenli mekanlar tesis edeceklerini söyledi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenleme, dün yayımlanan KHK’ya girdi. Geçici maddenin eklenmesini değerlendiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız” dedi.

50 bin vatandaş risk altında

Aktif fay hattı bulunan ilçede zeminin büyük kısmının balçık ve yaklaşık 50 bin vatandaşın ciddi risk altında olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu yana depremsellikle ilgili çalışmalarımızı yürütüyorduk. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde özellikle denize nazır mevkide kayalık bir bölgeyi seçtik ve projemizi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına sunduk. İncelemelerin ardından projenin kamu yararına olduğu ortaya konuldu ve bu konuda KHK ile adım atıldı. Elbetteki bu, bir süreçtir. Yaklaşık 4 yıldır çalışıyorduk. Taşınması planlanan bölgeye yakın bir alanda bin 400 konut üretiyoruz. Bu konutlara 17 binden fazla talep oldu. Vatandaşlar da bu gelişmeden çok memnun çünkü çok güzel bir bölge."

10 bin bağımsız binada risk var

Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremden önce yapılan binalarda inceleme yaptıklarını ve 10 bin bağımsız binada risk gördüklerine işaret etti.

"Yaklaşık 10 bin konutun yenilenmesi gerekiyor." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşte bu 10 bin konutu konuşlandıracağımız 380 hektarlık bir alanı dün itibarıyla KHK ile çözdük. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtarmış olacağız. Tabii ki Anayasa gereği ormanlık alanlar daraltılamayacağı için bilimsel yönden orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, tarım alanına dönüştürülemeyen konut olacak alanlara karşı Hazine, orman yapılmak üzere bir başka bölgede alan vererek takas edecek. Bu, tarihi bir fırsat ve Türkiye'ye örnek olacak bir proje ayrıca zeytini de korumak gerekiyordu. Zeytin ağaçlarına dokunmadan böyle bir çözüm bulduğumuz için mutluyuz."

Gemlik halkının da mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların çok nitelikli bir bölgede ev sahibi olacağına dikkati çekti.

Yeni evle takas yapacağız

Yılmaz, proje için Cumhuriyet Mahallesi'nin üst kısmındaki bölgeyi belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle 1999 depreminden önce yapılan ve çürük olduğu tespit edilen binaları yeni evle takas etmek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Gönüllük esasına göre gerçekleşecek. Yeni bölge tüm vatandaşların tercih edebileceği deniz manzaralı. Bölge, Orman ve Su İşleri Bakanlığından devredildikten sonra çalışmalara başlayacağız. 2018 yılı içinde burada konutlar yükselmeye başlayacak."

'Gemlik'i altı kayalık bölgelere taşıyacağız'

AK Parti olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Biz projelerimizi hazırladık. Varlık içerisinde yokluk çekmeyelim. Sağlam zeminli bölgelerimize binaları yapalım diye düşündük. Ancak Gemlik denince akla zeytinde geliyor. Bizim ilçemizin her tarafı zeytin. Zeytini de korumamız gerekiyor. O açıdan projelerimizi öncelikle orman bakanlığına sunduk. Yapılan incelemelerde uygun bulundu. Daha sonra cumhurbaşkanı ve başbakanımıza onayladı. Gemlik’i yamaçlarındaki makilik alanlara bilimsel olarak orman olarak muhafazasından fayda görülmeyen altı kayalık olan bölgelere taşıyacağız. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan inşallah Orman Bakanlığından hazineye geçecek. Buna karşılık hazine orman tesis etmek üzere takasta bulunacak. Yasa gereği ormanlık alanlar daraltılamıyor. Her ne kadar taşlık, kayalık da olsa orman olarak tescillenmiştir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada, “Depremle ilgili AK Parti hükümetleri döneminde yasal mevzuatta ve diğer alanlarda çok önemli yeniliklere imza atıldı. Depremin beraberinde getirdiği olumsuzlukları giderebilmek bakımından birçok yeni düzenlemenin altına imza atmış olduk. Bursa, depremle ilgili olarak çeşitli riskleri barındıran bir ilimiz. İki yıl önce çıkan Kentsel Dönüşüm Yasasında bazı düzenlemeler yapıldı. Gemlik ilçemiz deprem kuşağında bulunan ve esasen bugün yerleşim alanı bakımından riskli bir alan içerisinde bulunuyor" diye konuştu.

Düzenlemenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının uhdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin hazineye intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik’in deprem riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti. Bu süreçte milletvekili arkadaşlarımız İsmail Aydın büyük gayret sarf etti. Belediye başkanımız gecesini gündüzünü bu işe kattı."

Gemlik taşınıyor
GÜNDEM
Gemlik taşınıyor

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