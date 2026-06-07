Gemlik Körfezi’nde müsilaj alarmı: Yeniden ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde son yıllarda dönem dönem etkisini gösteren müsilaj, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla ve Karacaali sahillerinde yeniden görülmeye başladı. Kıyı şeridinde yoğunlaşan müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize giremedi.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan müsilaj nedeniyle denizin eski temiz görüntüsünden uzaklaştığını belirtti. Özellikle Gemlik Körfezi’nin bazı noktalarında etkili olan müsilajın kıyıda birikmesi, tatilcilerin deniz keyfini olumsuz etkiledi.
Bölge sakinleri ve tatilciler, yaz sezonunun başında yeniden ortaya çıkan müsilaj sorununun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını isterken, yetkililerden denetim ve önlemlerin artırılmasını talep ediyor.