Gemlik Körfezi’nde müsilaj alarmı: Yeniden ortaya çıktı

"20 yıldır burada yazlığımız var, sürekli geliyoruz. Yaz aylarına doğru son 1 aydır deniz maalesef girilecek gibi değil. Son 2-3 yıldır burada sürekli oluyor. Dün çok kötüydü, yarın ne olacağı yine belli değil. Burası Gemlik Karacaali Koyu. Denize giremiyoruz. Güneşleniyorum, denize girmek istiyorum ama giremiyorum. Duş alıp eve çıkıyorum. Geldiğim tatilin hiçbir anlamı kalmıyor"