Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Gemlik Körfezi’nde müsilaj alarmı: Yeniden ortaya çıktı

Gemlik Körfezi’nde müsilaj alarmı: Yeniden ortaya çıktı

14:287/06/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Bursa
Bursa

Marmara Denizi’nde son yıllarda dönem dönem etkisini gösteren müsilaj, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla ve Karacaali sahillerinde yeniden görülmeye başladı. Kıyı şeridinde yoğunlaşan müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize giremedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan müsilaj nedeniyle denizin eski temiz görüntüsünden uzaklaştığını belirtti. Özellikle Gemlik Körfezi’nin bazı noktalarında etkili olan müsilajın kıyıda birikmesi, tatilcilerin deniz keyfini olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede yazlığı bulunduğunu belirten Okan Özkan, son yıllarda müsilaj sorununun giderek arttığını söyledi. Özkan,
"20 yıldır burada yazlığımız var, sürekli geliyoruz. Yaz aylarına doğru son 1 aydır deniz maalesef girilecek gibi değil. Son 2-3 yıldır burada sürekli oluyor. Dün çok kötüydü, yarın ne olacağı yine belli değil. Burası Gemlik Karacaali Koyu. Denize giremiyoruz. Güneşleniyorum, denize girmek istiyorum ama giremiyorum. Duş alıp eve çıkıyorum. Geldiğim tatilin hiçbir anlamı kalmıyor"
dedi.

Bölge sakinleri ve tatilciler, yaz sezonunun başında yeniden ortaya çıkan müsilaj sorununun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını isterken, yetkililerden denetim ve önlemlerin artırılmasını talep ediyor.




#Bursa
#Marmara Denizi
#Gemlik Körfezi
#müsilaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevrecik seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu?