Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Müsilajdan etkilenen balıkçılara ek destek kararı Resmi Gazete’de

Müsilajdan etkilenen balıkçılara ek destek kararı Resmi Gazete’de

10:0717/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Müsilaj (Arşiv)
Müsilaj (Arşiv)

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında müsilaj oluşumu görülen ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı illerde balıkçılara ilave ödemede bulunulacağı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından,
"Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"
hazırlandı.

Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Balıkçılara ilave ödeme müjdesi

Buna göre müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak.

Müsilaj oluşumu görülen Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, sadece bu yıl için, küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi 2025 yılı birim destek tutarı kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları

Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlenmişti.

İlave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve tebliğdeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#müsilaj
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Duyurular: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu Açıklandı Mı?