Müsilaj yüzeye çıktı: Az yağış çok müsilaj getirebilir

Yayılı kaynaklar olarak nitelendirilen Susurluk Havzası'ndan Marmara Denizi'ne yoğun biçimde kirlilik girdiğine değinen Salihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:





"Nehirleri doğal habitatına, doğal ekosistemine hızla dönüştürürsek, o hızlı bir adım olur ve en azından yayılı kaynaklardan giren kirliliği biraz azaltmış oluruz. Zaten şehir deşarjları konusunda ileri biyolojik arıtmaya geçme yönünde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Onlar da hızla geçeceklerdir. Tüm bunlar yapılırsa daha temiz, müsilajsız ve oksijeni olan bir Marmara olacak. Bütün istediğimiz bu. Oksijensiz bir Marmara'dan kurtulmak istiyoruz. En önemlisi, kirliliği azaltılmış ve oksijen seviyeleri artmış, biyoçeşitliliği daha sağlıklı hale gelmiş bir Marmara. İklim değişikliği bu kadar ekosistem üzerinde baskı yaratırken bizim diğer baskıları bir an önce azaltmamız gerekiyor."