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Gemlik nereye taşınacak! Gemlik nasıl taşınacak

Gemlik'in taşınacağı yer belli oldu

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yeni yapılacak Gemlik için üzerinde çalıştıkları projeyi anlatırken “Yeni Gemlik’te binalar beş kat olacak. İlk kazma haziranda vurulacak. Konutlar bittikçe halihazırda Gemlik merkezde riskli binalarda oturan vatandaşlara teklifte bulunulacak. Daha sonra takas yapılacak. Takasta vatandaşın cebinden ufak bir fark çıkacak” dedi. Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak yeni Gemlik’te 8 bin konut olacağını söyledi.

Haber MerkeziDiğer
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik için yeni projeyi açıkladı.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik için yeni projeyi açıkladı.

24 Aralık Pazar günü yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Geçici 25. maddesiyle Bursa’nın Gemlik ilçesinin sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açılırken yeni düzenlemeye göre merkezde 1999 depreminden önce yapılan çok katlı ve çürük binalar yıkılacak.

Yıkılan binaların yerine Manastır mevkisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 300 hektarlık alanda yeni binalar yapılacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yeni Gemlik için üzerinde çalıştıkları projeyi anlattı.

İLK PROJEYE 17 BİN BAŞVURU

Daha önce belediyenin kendi imkânlarıyla Gemlik’in Cihatlı Mahallesi’nde 1400 konut inşaatına başlandığı, proje kapsamında kendilerine 17 bin başvuru yapıldığını söyleyen Yılmaz, “Gemlik şehir merkezindeki riskli bölgede 10 bin konut var. Yaklaşık 50 bin kişi bu bölgede oturuyor. Cihatlı mahallesinde 1400 konutluk bir proje başlattık. 1000 tanesinin inşaatı bitmek üzere. Nisanda yerleşim başlayacak. Cihatlı konut projesine şu ana kadar 17 bin kişi başvurdu. Kaldı ki orası 4 kilometre şehrin doğusunda. Yeni yapılması planlanan Gemlik’e göre merkeze uzak bir yer” dedi. Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak yeni Gemlik’te ise 8 bin konut olacağını söyleyen Yılmaz projeyi şöyle anlattı:

“Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısmında yeni Gemlik inşa edilecek. Burası zeytinlik alan değil. Burası çalılık ve kayalık bir bölge. Konutlar bittikçe hali hazırda Gemlik merkezde riskli binalarda oturan vatandaşlara teklifte bulunulacak. Daha sonra takas yapılacak. Takasta vatandaşın cebinden ufak bir fark çıkacak. Yeni yapılacak Gemlik’te 8 bin konut yer alacak. Bu alanda üç cami, üç sağlık ocağı, üç okul bulunuyor. Yeni Gemlik’te binalar beş kat olacak. Yatay mimari tercih edildi. Yeni Gemlik için ilk kazmayı Haziran 2018’de vurmayı düşünüyoruz.”

Taşınması düşünülen binaların çoğunun 1999 depreminden önce yapılanlar olduğunu, deprem sonrası inşa edilen ve sağlam olan binaların yıkılmayacağını söyleyen Yılmaz, “Onlar burada kalacak. Gemlik’in tamamı taşınacak diye bir şey yok. Biz sağlam binaları burada bırakacağız. Hayat burada devam edecek. Şehir merkezinde imar yasaklanmıyor” dedi. Yıkılacak binaların yerine donatı alanları yapılacağını söyleyen Yılmaz, “Yıkılan binaların arazileri belediyenin eline geçecek. Araziler kamusal alan olacak. Burada spor alanları, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar yapılacak” diye bilgi verdi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İMKÂNSIZ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Yılmaz, Gemlik’te yerinde dönüşümün kat yüksekliğinden dolayı yapılamayacağını da belirtti: “Gemlik’te kat yüksekliği depremden sonra üç kata düştü. Ancak buradaki binaların yüzde 95’i beş katlı. Hatta sekiz katlı, 11 katlı olan binalar var. Dolayısıyla sekiz katlı binayı yıkıp yerinde dönüşüm yapıldığı zaman en fazla üç katlı binalar yapılabilir. Bu durumda mülkiyet ve paylaşım sorunu ortaya çıkmış olacak. Kime ne vereceksiniz? İstanbul’da üç katlı bina yıkılıp yerine sekiz katlı bina yapılıyor. Ama burada aynısı yapılamaz.”

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