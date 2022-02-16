​Genç Albayraklılar mezun oldu

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Kariyer ve Yetenek Yönetimi Programı kapsamında, Genç Albayraklılar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’na katılan 44 stajyer, ‘Medya Okulu Eğitimi’ni tamamladı.

Albayrak Plaza’da düzenlenen törende yeni mezun gençler, sertifikalarını aldı. Albayrak Akademi Medya Okulu kapsamında Genç Albayraklılar’a 23 eğitmen tarafından “Kurum Kültürü ve İK Politikası, Temel Gazetecilik, Televizyon Haberciliği, Yeni Medya, İnternet Editörlüğü, Gazetecilik ve Hukuk” gibi eğitimler ücretsiz olarak verildi.

İSTİHDAMA KATKI

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Müdürü Fatih Aydın, yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Aydın, “Albayrak Akademi çatısı altında yürüttüğümüz bu programla sektörde muhabir olarak görev yapacak, işini özveriyle yapan, gelişime ve yeniliklere açık, nitelikli nesiller yetiştirerek yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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Aydın, “Altı hafta boyunca Albayrak Medya çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan yöneticilerimiz, gençlerimize sektörü derinlemesine anlattı ve tecrübelerini paylaştı. Aramıza katılan Genç Albayraklılar’ın bu alanda yetkinliklerini belirlemesi, medya sektörünü detaylarıyla öğrenmesi ve yıllar süren tecrübelerden faydalanması oldukça kıymetli” diye konuştu.

DOLU DOLU GEÇTİ

Proje Koordinatörü Nuriye Çakmak Çelik de “6 haftalık bir eğitim maratonunun sonuna geldik. Çoğul kullanıyorum, çünkü eğitimcilerle de katılımcılarla da her adımda birlikteydik. Süre kısıtlıydı ve ilk başlarda amacım küçük bir adım atmaktı ancak kısıtlı süreye ve kurumda medya okulu olarak bir ilk olmasına rağmen oldukça kapsamlı bir eğitimi tamamlamış olmak mutluluk verici. Hem temel gazetecilik, hem televizyonculuk, hem internet haberciliği, hem sosyal medya ve ayrıca yeni medya içeriklerinin tamamına eğitim programında yer verdik. Çok dolu dolu geçen bir süreç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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