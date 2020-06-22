Genç Çiftçi Projesi ile hayatları değişti: Toprağın sultanları olacaklar

Antalya’da “Genç Çiftçi Projesi’nden aldığı 30 bin liralık hibeyle kendi işinin patronu olan girişimci kadın kurduğu 2 dönümlük sera ile hayatını değiştirdi. Kepez ilçesinde 29 yaşındaki Perihan Köse, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim görürken babasının hayatını kaybetmesi üzerine tahsilini 3. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Genç Çiftçi Projesi’ni araştırmaya başlayan Perihan Köse, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştükten sonra 2017’de “Genç Çiftçi Projesi’ne başvurusunu yaptı. Başvurusu uygun görülen Köse, devletin verdiği 30 bin liralık hibeyle 2 dönüm araziye sera kurdu.

Perihan Köse

‘TOPRAĞIN SULTANLARI OLABİLİRLER’

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen eşiyle her zaman birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Köse, “Kim bu devirde bu parayı verir ki? Allah devletimizden razı olsun” dedi. Kredi borcu bulunduğunu ve borçlarını bitirir bitirmez hayvancılık desteği almak istediğini de anlatan genç kadın girişimci, şunları ifade etti:

“Şimdi kendi işimizin patronuyuz. Kimse ‘Şöyle yapın, böyle yapın’ demiyor. Destek alamasaydık, başkalarının yerinde işçilik yapıyor olacaktık. İşimizi büyütmeyi ve hayvancılık işine girmeyi, yine devletten koyun desteği almayı istiyorum. Tüm ev kadınlarına sesleniyorum, evde boş durmaktansa Genç Çiftçi Projesi ile ‘toprağın sultanları’ olabilirsiniz. Toprak hayattır, toprağa hayat katanlar da kadınlardır.”

‘EĞİTİM ALMAYA DEVAM EDİYORUZ’

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Ali Köse de eşinin girişimleriyle işçilikten kurtularak kendi işinin başına geçtiğini söyledi. Çiftçiliği çok sevdiğini ve eşiyle tarımla ilgili her türlü eğitimi almaya devam ettiklerini kaydeden Ali Köse, “Allah’a çok şükür. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstedikten sonra her şey oluyor. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.