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Genç hafızlara Ayasofya'da icazet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende icazetlerini aldı.

04:00 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:43 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.
Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende icazetlerini aldı. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 2024 yılında Türkiye 1’incisi olan Hafız Muhammed Esed Can ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, törende Kur'an-ı Kerim okudu. Hafız öğrenciler de koro halinde Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okudu. Daha sonra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, dua etti. Programın sonunda, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.


#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#hafızlık
#icazet
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