Genç kızlar en güzel Kur'an tilaveti için yarıştı: Kuzey Hollanda ve Hamburg zirvede

IGMG Kadınlar Teşkilatı 21. Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması 30 Kasım’da Almanya’nın Bielefeld şehrinde gerçekleştirildi. İki bin 500'den fazla kişinin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde yapılan programın açılışı bir maide-i Kur’an ziyafeti şeklinde geçmiş yarışmalarda Avrupa birincilikleri olan dört genç kızın tilaveti ile yapıldı.

IGMG Genel Başkan Kemal Ergün Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışmalarını insan olma onurunun en güzel şekilde takdim edilmesine vesile olan büyük programlar olarak nitelendirdi. Ergün, Kur’an yarışmalarının birey ve toplum olarak vereceği en büyük mesajın “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler.” mealindeki Fatır suresi 29. ayeti olduğunu belirtti. Genel Başkan, Kur’an okumanın, namaz kılmanın önemine işaret etti. Müslüman’ın hayatında vakit ayarının namaz vakitlerine göre olması gerektiğini vurguladı.

DUALARIMIZ ZULMÜN DURMASI İÇİN

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı konuşmasında “Hz. Hatice annemizin fedakârlığı, Hz. Âişe’nin ilmi ve Hz. Fatıma’nın teslimiyeti, Kur’an’ın insan hayatındaki yerini derinden hissettiren en güzel örneklerdir.” dedi. Ümmetin birliğini vurguladığı konuşmasında Yazıcı şöyle konuştu: “Bizler IGMG çatısı altında, farklı ülkelerden farklı bölgelerden farklı dillerden kültürlerden kardeşlerimizle birlikte insanlığın hayrı için çalışmalar yapmaktayız. Biz tüm birimlerimiz ve kuruluşlarımızla büyük bir aileyiz. İşte bu ailenin bir tablosu bugün Bielefeld salonunu doldurdu. Bu birliktelik, tüm kardeşlerimiz ile ümmet bilincimizin en güzel yansımasıdır. İslam Toplumu Millî Görüş’ün ‘İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak’ ilkesi doğrultusunda düzenlenen bu program, hepimize hem Kur’an’a daha sıkı sarılmayı hem de ümmet olarak birbirimize destek olmayı hatırlatıyor”





Yeryüzündeki zülme atıfta bulunan Yazıcı bilhassa Gazze ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin büyük bir zulüm ve zorluk içerisinde hayat mücadelesi verdiklerini hatırlattı. Yazıcı “Bugün burada Kur’an tilavet ederken, zulüm altında bulunan kardeşlerimizi unutmayalım. Her ayet, onlara bir dua, bir destek olsun.” dedi.

HAFIZLIK YARIŞMASI MÜJDESİ

IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Yalınkılıç konuşmasında

“İslam tarihindeki erdemli kadınların mirasını taşıyan, Kur’an’ı öğrenen, okuyan ve yaşatan siz değerli hanımefendiler, bu yarışma vesilesiyle tarihin bir parçası oluyorsunuz. Bu yarışma, gönüllerin yarışıdır. Ve bu gönüller, Rabbimize en samimi şekilde bağlıdır.” dedi. Programa gelen her bir kişinin, sadece bir yarışmaya değil, Allah’ın kelamını okumak ve onun manevi atmosferinde huzur bulmak için bulunduğunu vurgulayan Yalınkılıç, “Bizlere bu heyecanı ve coşkuyu tekrar tekrar yaşatan ve bizleri Kur’an’la meşgul eden Rabbimize hamd olsun.” şeklinde konuştu.





Programda son 10 yıldır yapılan “Hafızlık Taç Takma Töreni” hafızlık sınavlarının geç tarihe alınması sebebiyle gelecek seneye ertelendiği için bu sene yapılmadı.





Yalınkılıç, IGMG’nin 28 bölgesinde, 101 hafızlık kurumunda, toplam 2349 gencin hafızlığa devam ettiğini, bunlardan 1240’ının genç kızlardan oluştuğunu söyledi.





10 yıldır icazetini alan 200’ü aşkın hafizeye Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması programlarında taç takıldığını kaydeden Yalınkılıç, 2025 yılı itibariyle Kadınlar Teşkilatı olarak, ilk defa Hafızlık Yarışması düzenleneceğinin müjdesini verdi.





Yarışmada Leyla Yılmaz, Nermin Cinsoy, Ayşe Elif Apuhan’dan oluşan Jüri heyetine başkan olarak Selcan Demirci görev yaptı. Selcan Demirci yarışmanın kuralları ve derecelendirmeye dair bilgi verdikten sonra yarışmaya geçildi.





10-13 YAŞ GRUBU

İki kategoride yapılan yarışmada 10-13 yaş grubunda; Hamburg’dan Zeynep Çelik birinci, Paris Bölgesi’nden Zehra Elif Özdemir ikinci, Kuzey Ruhr’dan Esilanur Kaşık üçüncü, Rhein-Neckar-Saar Bölgesi’nden Meryem Aslan dördüncü oldu.





14-18 YAŞ GRUBU

14-18 yaş grubunda ise Kuzey Hollanda’dan Elif Zehra Uysal

birinci, Doğu Fransa’dan İclal Apaydın ikinci, Güney Bavyera’dan Elif Saime Şahin üçüncü ve Ruhr-A’dan Sena Namazcı dördüncü oldu.





MAİDE-İ KUR’AN

21. Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması programında maide-i Kur’an kısmı da yer aldı. 2010 Türkiye Kur’an Tilavet Yarışması birincisi ve 2015 yılında Malezya’daki yarışmada Türkiye’yi temsil eden Ayşe Elif Apuhan bu bölümde Kur’an okudu.



